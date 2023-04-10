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    美國高中老師要學生練寫訃聞 反遭校方開除惹議

    美國一名高中老師讓學生練習寫自己的訃聞，經學生投訴，隨後便遭到校方開除。（圖翻攝自推特）

    美國一名高中老師讓學生練習寫自己的訃聞，經學生投訴，隨後便遭到校方開除。（圖翻攝自推特）

    2023/04/10 23:24

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一名高中教師在學校舉辦槍擊演習之際，在課堂上指派作業，讓學生練習寫自己的訃聞，還讓學生反思「美國為什麼會發生這麼多大規模槍擊事件」等問題，但此舉卻引來學生不滿，隨後該名老師即被校方開除。

    綜合外媒報導，佛羅里達州奧蘭多（Orlando）菲力普斯高中（Dr. Phillips High School）日前一名心理學老師基恩（Jeffrey Keene）在課堂中指派一項作業，讓學生想像「若你在24小時後死去，你會做什麼事」，並以此寫下自己的訃聞，他也進一步讓學生思考「美國為什麼會發生這麼多大規模槍擊事件」、「我們可以採取何種『積極舉措』來減少這類事情發生」。

    而作業底下雖附上免責聲明，稱「這絕不是要讓你感到不悅」，但仍引來學生不滿，因此向校內輔導員投訴，隨後該名老師即被校方開除。基恩說，這項作業的目的並不是要讓學生感到恐慌，而是希望讓他們了解生活中重要的事物，「如果你不能和學生討論現實所發生的情況，這個社會是不是不太對勁？」。

    校方發言人表示，基恩是一名「試用期員工」，沒透露他被解雇的詳細原因。但基恩認為自己沒做錯什麼，因此後續會提出上訴。

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