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    菲律賓新增美軍進駐基地 小馬可仕稱防禦用途

    菲律賓總統小馬可仕（見圖）表示，讓更多美軍進駐菲律賓基地，是為了菲律賓的國防著想。（路透資料照）

    菲律賓總統小馬可仕（見圖）表示，讓更多美軍進駐菲律賓基地，是為了菲律賓的國防著想。（路透資料照）

    2023/04/10 19:45

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓上週新增了4座供美軍使用的軍事基地，其中包含了靠近台灣與南海的基地，引起中方反彈，而菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今（10）日表示，菲律賓此舉只是為了增進國防能力，但中國的反應「一點都不讓人意外」。

    《法新社》報導，小馬可仕對媒體表示：「我們不允許將我們的基地用作攻擊行動，這只是為了在我們需要援手時，能幫助菲律賓。如果沒有人攻擊我們，那他們就沒什麼好擔心的，因為我們不會跟他們開戰。」

    菲律賓本月3號宣布，根據美菲之間的《強化防務合作協議》（Enhanced Defense Cooperation Agreement，EDCA），卡米洛·奧西亞斯海軍基地（Camilo Osias Naval Base）、拉洛機場（Lal-lo Airport）、梅爾卻德拉克魯茲軍營（Camp Melchor Dela Cruz）以及巴拉巴克島（Balabac Island）4座軍事基地將提供給美軍使用。

    其中卡米洛·奧西亞斯海軍基地與拉洛機場皆位於呂宋島最北部的卡加延省（Cagayan），而前者距離台灣僅約400公里。

    中國上週則控訴美國的行為是「零和軍事行動」，並警告軍事條約的擴張將危及此區域的和平。

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