美歐同聲關切！ 專家：環台軍演將招致美中交惡

中國央視9日報導演習相關消息。（美聯社）

2023/04/09 19:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國為報復「蔡麥會」發動3天環台軍演，美國與歐盟同聲表示關切並呼籲北京克制，美國國務院並強調，美方已準備好履行其在亞洲的安全承諾。專家分析，中國此舉除招致國際譴責外，也將導致美中交惡。

《法新社》報導，美國國務院發言人表示，美方與中國溝通的管道一直保持暢通，也一直敦促中國保持克制，不要改變現狀，而針對台灣擁有足夠資源和能力來確保和平與穩定，並履行國家安全承諾，美方感到相當自在且自信，並正密切關注中方行動。

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他強調，如先前所說，北京沒有理由將蔡總統的「過境」，變成一件截然不同的事，或將這當作過度反應的藉口。

美國國在台協會9日表示，美國正密切監控中國在台灣周圍的演習，「放心且有信心」在這個地區擁有足夠資源和能力，確保地區的和平與穩定。

在中國接待歐盟執委會主席德萊恩（Ursula von der Leyen）來訪後不久，北京宣布演習。歐盟執委會8日聲明指出，歐盟對解放軍在台海和台灣周邊的軍事活動表示關切，「台灣海峽因情勢升級、事故或使用武力而導致的任何不穩定，都將對該地區乃至全球產生巨大的經濟和安全影響。保持克制是關鍵。」

香港《明報》9日引述中國國防大學國家安全學院副教授張弛表示，此次戰備警巡與演習合二為一的模式，可能成為共軍今後圍台的新模式。

中共鷹派喉舌《環球時報》則刊文說，部署到台灣東部外海的山東艦航艦，對圍台來說具有非常重要的戰術戰略意義，因為航艦編隊及艦載軍機的海空控制半徑遠達數百公里，可切斷外部勢力干預台海事務的通道，而編隊攜帶的長程飛彈可有效打擊台灣東部的軍事基地。

美國之音（VOA）引述台灣前防長楊念祖看法指出，中國此次出動山東號應變，規模已超過去年8月的軍演，必將招致國際譴責，並導致緻美中關係再交惡。

香港浸會大學國際政治部主任高敬文（Jean-Pierre Cabestan）告訴VOA，除了美、台海軍，就他了解，日本海上自衛隊也在山東號周邊監測，美、日、台正同步向中共清楚釋出一個「備戰」的訊息。

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