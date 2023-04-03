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    菲律賓正式公布新增4處美軍進駐基地 2座靠近台灣

    菲律賓國防部長加爾維斯（左）與美國空軍部長肯達爾（右）3月20日一同出席巴薩空軍基地的記者會。（路透資料照）

    菲律賓國防部長加爾維斯（左）與美國空軍部長肯達爾（右）3月20日一同出席巴薩空軍基地的記者會。（路透資料照）

    2023/04/03 19:59

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓政府今（3）日正式公布4個依照《強化防務合作協議》（Enhanced Defense Cooperation Agreement，EDCA）供美軍使用基地的地點，其中1座基地扼守著南海南端，另外2座則位於呂宋島最北部的卡加延省（Cagayan），而最近的基地距離台灣僅約400公里。

    菲律賓總統府馬拉卡南宮（Malacanang）在聲明中指出，4座可供美軍使用的EDCA基地分別為卡米洛·奧西亞斯海軍基地（Camilo Osias Naval Base）、拉洛機場（Lal-lo Airport）、梅爾卻德拉克魯茲軍營（Camp Melchor Dela Cruz）以及巴拉巴克島（Balabac Island）。

    卡米洛·奧西亞斯海軍基地與拉洛機場皆位於呂宋島最北端的卡加延省，隔巴士海峽與台灣相望，而卡米洛·奧西亞斯海軍基地所在地聖安娜（Santa Ana）距離台灣約400公里；隸屬於巴拉望省（Palawan）的巴拉巴克島則位於菲律賓最西邊，面向著廣大的南海。

    馬拉卡南宮表示，這4座EDCA基地的地點不僅「相當合適，也能使美菲雙方受益」，因為新增這些基地將能夠增進菲律賓的救災與人道救援能力。

    EDCA新增的兩座基地分別位於呂宋島北部卡加延省的聖安娜與拉洛（紅框），位置靠近台灣。（擷取自Google Map）

    EDCA新增的兩座基地分別位於呂宋島北部卡加延省的聖安娜與拉洛（紅框），位置靠近台灣。（擷取自Google Map）

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