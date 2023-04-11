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    傳遭美監聽 南韓總統室駁斥：外洩文件內容多為捏造

    南韓總統室駁斥美方監聽之說為「無稽之談」。圖為南韓總統府大樓。（法新社）

    南韓總統室駁斥美方監聽之說為「無稽之談」。圖為南韓總統府大樓。（法新社）

    2023/04/11 14:41

    〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體近日傳出美國情報單位機密文件，外洩文件之中除了包含對烏俄戰爭武器供應與戰略分析，甚至傳出美國監聽南韓等盟軍針對軍援烏國的內容，對此美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今（11日）上午致電南韓國防部長李鍾燮澄清竊聽疑雲，同時南韓總統室也駁斥，美方監聽說法為「無稽之談」。

    綜合韓媒報導，針對軍事洩密文件顯示美方監聽南韓等盟友疑慮，奧斯汀今上午致電李鍾燮進行澄清，誓言美方將就這此問題與南韓密切溝通與完全配合；雙邊防長討論後一致認為大部分關於南韓外洩文件內容多為捏造，但並未詳述是文件哪一部分。

    南韓總統室直指，傳美國情報部門竊聽其辦公室等場所的指控是「荒謬的謊言」，現在位於龍山總統室作為軍事設施，相較前一個總統府辦公室「青瓦台」擁有更強大的反竊聽系統。

    南韓總統室表示，總統府大樓裝有防竊聽系統，出於保密原因無法對外公開詳情，且總統辦公室等各辦公室皆裝有相關設備，故在總統府大樓會議或通話被美方情報機構竊聽或監聽的可能性微乎其微，美韓聯盟將在原先情報基礎上進一步加強兩國互信與合作。

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