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    壽司郎屁孩近「2個月足不出戶」 鄰居曝︰母天黑才敢出門購物

    日本一名17歲少年因在「壽司郎」用餐時，做出狂舔醬油罐等脫序舉動，引發各界猛烈抨擊，並在事後被壽司郎提告。（圖擷取自@takigare3推特）

    日本一名17歲少年因在「壽司郎」用餐時，做出狂舔醬油罐等脫序舉動，引發各界猛烈抨擊，並在事後被壽司郎提告。（圖擷取自@takigare3推特）

    2023/03/28 16:08

    〔即時新聞／綜合報導〕日本岐阜縣1名17歲高中生，因到迴轉壽司店「壽司郎」（スシロー）用餐時惡搞店家，不但引發諸多爭議，更導致壽司郎生意大受影響。事後該名少年自願退學待在家中反省，而據日媒採訪少年住家附近鄰居所透露，少年已近2個月足不出戶，而他的母親則是在天黑且商店快打烊的時候，才敢出門採買。

    據日本雜誌《女性自身》報導，壽司郎惡搞事件已過去2個月，有記者前往岐阜縣的少年家中進行採訪，少年母親以素顏、樸素的裝扮接受訪問，並在受訪時面露臉色憔悴。她提到，基於守密義務無法透露訴訟相關事宜，但兒子目前依然在反省，針對網路上對少年的批判，則是以「因為罪魁禍首是我們，所以這也無可奈何」來回應。

    當記者詢問少年今後有什麼打算時，少年母親則表示，「目前所有事情都沒有進展，沒辦法思考這麼多」。此外，有附近居民向記者透露，自這起事件發生後，從未看見少年獨自外出，而少年的父親也許是出於擔心，有時帶著他去上班。另一位鄰居則透露，少年母親原本長得很漂亮，但最近消瘦許多，憔悴不堪，像是變了一個人。

    還有一名住戶提到，少年母親現在都在太陽下山、店家快要打烊前外出購物，並感嘆事件發生前，這家人的名聲還不錯，非常親切，還曾幫忙鄰居種菜、割草等農務。對問及對少年本人的印象，不少鄰居表示，從未聽過他和父母吵架，也會主動幫忙鄰居幹活的孩子，但這起事件過後，少年和他的家人生活彷彿時間靜止一樣陷入停滯。

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