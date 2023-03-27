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    印度國會議員：中國收買他國 不利世界和平

    宏都拉斯26日宣布與中華民國斷交，印度上議院議員蘇吉．庫瑪認為「中國愈是用錢收買其他國家，對世界和平就愈是不利。」（中央社）

    宏都拉斯26日宣布與中華民國斷交，印度上議院議員蘇吉．庫瑪認為「中國愈是用錢收買其他國家，對世界和平就愈是不利。」（中央社）

    2023/03/27 17:59

    〔中央社〕宏都拉斯26日宣布與中華民國斷交，印度上議院議員蘇吉．庫瑪（Sujeet Kumar）對於部分國家屈服於中國金錢攻勢感到「不幸」，並稱此風不利於世界和平。

    宏都拉斯26日正式宣布與台灣斷交，結束兩國間長達80餘年外交關係，印度新聞媒體也有報導。

    庫瑪今天接受中央社記者訪問時說，台灣作為民主國家，本應得到世界的支持，但很不幸地，總有一些國家屈服於中國的經濟力量之下，「中國愈是用錢收買其他國家，對世界和平就愈是不利。」

    他認為，台灣應透過科技與投資，繼續加強與其他國家的接觸，特別是開發中國家，因為這正是這些國家所需要的。

    庫瑪是印度奧里薩省（Odisha）勝利人民黨（Biju Janata Dal）的黨員，也是挺台跨國議會平台「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）的創始會員之一。

    另一方面，印度尼赫魯大學國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）向中央社記者表示，宏都拉斯轉與中國建立外交關係，在某種程度上的確進一步緊縮了台灣的國際空間。

    謝鋼說，在南美洲，中國正試圖透過「一帶一路」策略擴大影響力，用主權財富去推動「一個中國」政策。

    雖然如此，謝鋼認為，台灣丟掉一些「不可靠的國家」也不算損失，誠如台灣與立陶宛關係深化所展現，台灣應著重於「成熟市場導向國家」，並繼續透過新南向政策來擴大國際影響力。

    一名不願具名的觀察人士說，印度政府不會對此表示立場，因為新德里認為這是台灣與中國之間的事，且印度也不能干預其他國家的邦交選擇。

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