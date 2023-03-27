普廷：俄中並未軍事結盟 美國與北約才是尋求新軸心體系

俄羅斯總統普廷聲稱，俄國和中國並未建立軍事聯盟，美國和北約才是試圖建立有如二次世界大戰時期的「軸心」體系和「全球北約」，對抗俄國和中國。（路透檔案照）

2023/03/27 06:04

〔國際新聞中心／綜合報導〕在中國國家主席習近平訪問俄羅斯，顯示中俄將聯手對抗以美國為首的挺烏克蘭聯盟後，俄國總統普廷在26日播出的電視訪談中聲稱，俄國和中國並未建立軍事聯盟，兩國的軍事科技合作是「透明」的，反而是美國和北大西洋公約組織（NATO）企圖建立有如二次世界大戰時期的「軸心」體系和「全球北約」，對抗俄國和中國。

路透報導，在俄羅斯深陷侵烏克蘭的戰爭，並試圖在戰場取得進展之際，習近平20日

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起訪問莫斯科，為陷入孤立並遭國際刑事法院（ICC）通緝的普廷提供外交支持。兩人強調彼此情誼堅若磐石，並承諾進一步加強合作，包括在軍事領域。

不過，普廷在播出的訪問中聲稱，俄國並未和中國成立任何軍事聯盟，「對，我們在軍事科技領域有所交流。我們沒有隱瞞這一點。一切都是透明的，沒有任何秘密。」

普廷說，數十年來，許多人都想要拉攏中國對抗蘇聯和俄羅斯，反之亦然，「我們知道這個世界就是這樣」，因此「我們真的很珍惜彼此的關係，以及最近幾年達到的成就。」

普廷在2022年2月下令入侵烏克蘭前夕，藉參加北京冬季奧運會的機會訪問中國，與習近平達成「上不封頂」的夥伴關係協議。北京也一直不願意批評俄國入侵烏克蘭，並拒絕參與國際社會對俄國的經濟制裁，甚至大幅增加向俄國採購主要是原油和天然氣，為俄國經濟輸血並提供支撐。

中國在習近平訪俄前還提出烏克蘭和平計畫，但以美國為首的西方國家認為，北京的和平方案是為普廷爭取時間，甚至多次警告北京可能向俄國提供致命性武器，但中方矢口否認。

普廷在訪談中駁斥俄國在能源和金融等領域與中國加強關係，顯示俄國愈來愈依賴中國的說法，指稱這些是「心懷嫉妒的人」（jealous people）的看法，並反指美國和北約才是企圖建立一個新的「軸心」（axis），就像二戰時期的納粹德國、法西斯義大利和軍國主義日本一樣，點名澳洲、紐西蘭和南韓正在排隊等待加入「全球北約」（global NATO），並批評英國和日本今年稍早前簽署允許雙方相互部署武裝部隊的「相互准入協定」（RAA，日英圓滑化協定）。

普廷25日宣布決定在白俄羅斯部署戰術核武器後，北約發言人26日批評普廷的說法「危險且不負責任」。德國外交部匿名官員也說，普廷的聲明是「俄國的另一次核恫嚇企圖」，德國不會因此而退卻。烏克蘭則要求聯合國安理會召開緊急會議，採取有效行動以反制克里姆林宮的核勒索。

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