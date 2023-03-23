中俄聲明「台灣是中國一部分」 外交部譴責：為侵略企圖唱和

俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平21日在克里姆林宮高峰會後的宴會上舉杯互敬。（法新社）

2023/03/23 05:30

〔記者呂伊萱、陳鈺馥／台北報導〕中國國家主席習近平訪問俄羅斯，與俄國總統普廷會談後發表聯合聲明，聲稱「俄方重申恪守一中原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨」等。外交部昨重批，中共威權擴張主義政府持續在國際間發表貶損我國主權的不實論述，俄羅斯更扈從中方，為其侵略擴張的陰謀企圖唱和起舞，我國對此表達嚴正抗議並譴責。

陸委會表示，正當世界關切與譴責俄羅斯發動對烏克蘭戰爭及區域情勢複雜變化之際，北京當局加大、加深與俄方的戰略合作，藉機向各國散佈錯誤的「一中原則」等矮化台灣的政治主張，這種企圖是不會得逞的。

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習近平與普廷廿二日發表聯合聲明，聲稱俄方重申恪守一中原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台獨」，堅定支持中方維護本國主權和領土完整的舉措等。

外交部重申，兩岸互不隸屬，中共政權未曾一天對台灣擁有治權；台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權與法治的現代民主國家，中共專制政府則是多年來不斷迫害人權，恣意擴張，霸凌鄰國。中共政權任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

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