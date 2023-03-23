為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中俄聲明「台灣是中國一部分」 外交部譴責：為侵略企圖唱和

    俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平21日在克里姆林宮高峰會後的宴會上舉杯互敬。（法新社）

    俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平21日在克里姆林宮高峰會後的宴會上舉杯互敬。（法新社）

    2023/03/23 05:30

    〔記者呂伊萱、陳鈺馥／台北報導〕中國國家主席習近平訪問俄羅斯，與俄國總統普廷會談後發表聯合聲明，聲稱「俄方重申恪守一中原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨」等。外交部昨重批，中共威權擴張主義政府持續在國際間發表貶損我國主權的不實論述，俄羅斯更扈從中方，為其侵略擴張的陰謀企圖唱和起舞，我國對此表達嚴正抗議並譴責。

    陸委會表示，正當世界關切與譴責俄羅斯發動對烏克蘭戰爭及區域情勢複雜變化之際，北京當局加大、加深與俄方的戰略合作，藉機向各國散佈錯誤的「一中原則」等矮化台灣的政治主張，這種企圖是不會得逞的。

    習近平與普廷廿二日發表聯合聲明，聲稱俄方重申恪守一中原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台獨」，堅定支持中方維護本國主權和領土完整的舉措等。

    外交部重申，兩岸互不隸屬，中共政權未曾一天對台灣擁有治權；台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權與法治的現代民主國家，中共專制政府則是多年來不斷迫害人權，恣意擴張，霸凌鄰國。中共政權任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中俄聯合聲明 無明顯停戰訊號
    2023/03/23 05:30

    中俄聯合聲明 無明顯停戰訊號

    日月光築夢計畫 幫助創新團隊實現夢想
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播