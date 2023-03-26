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    普廷：俄中兩國合作透明 不是軍事聯盟

    普廷強調，俄中兩國不是軍事聯盟。圖為去年2月普廷出席北京冬季奧運會開幕式，並與習近平會晤。（美聯社檔案照）

    普廷強調，俄中兩國不是軍事聯盟。圖為去年2月普廷出席北京冬季奧運會開幕式，並與習近平會晤。（美聯社檔案照）

    2023/03/26 23:27

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷26日表示，俄羅斯與中國的合作透明，但兩國不是一個軍事聯盟。他還指控美國和北約組織開始建立一個新的「軸心」（axis），「類似於1930年代德國和義大利的法西斯政權和軍國主義的日本所建立的軸心。」

    《塔斯社》報導，普廷在接受「俄羅斯-24」電視台採訪時談及俄中關係，他說：「是的，我們在軍事技術相互關係方面有合作。我們沒有隱瞞。我們的一切都很透明，沒有什麼甚麼秘密。」

    普廷指出，俄羅斯和中國會進行演習，但俄羅斯不僅與中國，也與其他國家進行演習。

    普廷和中國國家主席習近平日前在莫斯科舉行的峰會上，傳達兩國間的友誼，並承諾加強雙邊關係，在此之際，俄羅斯正致力在其所謂的烏克蘭「特別軍事行動」中取得進展。

    普廷還聲稱，西方大國正試圖形成更多的全球聯盟，並指控美國和北約開始建立一個新的「軸心」（axis），與德國、義大利和日本在第二次世界大戰組成的聯盟有些相似之處。

    普廷說：「這就是為什麼西方分析家...正在談論西方開始建立一個新的軸心，類似於德國和義大利的法西斯政權，以及軍國主義的日本在1930年代創建的軸心。」

    他回顧道，去年北約商定了一個新版《戰略構想》，直接表明了與亞太地區國家——紐西蘭、澳洲、南韓等發展關係的意圖。他還評論了今年早些時候英國和日本之間達成的在軍事領域建立聯繫和發展關係的協議。

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