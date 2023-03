美再傳校園槍擊案 17歲男學生不滿被搜身開槍射擊釀2傷

2023/03/23 12:55

〔即時新聞/綜合報導〕美國再度發生校園槍擊案,當地時間22日早上9點50分,丹佛東高中(high school in Arlington,Texas)一名17歲男學生被搜身時,突然掏出手槍射傷兩名教職員,他隨後駕車逃逸,警方發佈通緝並全力追捕中。

綜合外媒報導,男學生萊爾(Austin Lyle)過去曾有過不良行為記錄,因此他與校方達成安全計劃協議,每天早上得接受搜身。校方表示,在槍案發生之前,萊爾不曾帶武器到校。

丹佛東高中22日槍案發生在該校前段辦公室內,距離其他學生與教職員都很遠,兩名中槍教職員幸虧當天有醫護人員在校處理學生過敏,因而獲緊急處置,兩人在送治療中並已經脫離危險。

警方表示,萊爾車子已經被尋獲,但是人仍不見蹤影,他們已經公布其照片並以「殺人未遂」發佈通緝。

丹佛東高中校長艾利克斯(Alex Marrero)表示,學校本週停課,兩名武裝人員將駐守在校園直到年底。

據非營利組織 「槍支暴力檔案」(Gun Violence Archive)稱 ,這起事件是今年美國發生的第18起中小學槍擊事件,同時也是本週第3起學生槍擊案,20日得克薩斯州阿靈頓(Arlington, Texas)某高中學生發生校外槍擊案,造成1死1傷;21日德克薩斯州達拉斯(Dallas, Texas)某高中傳出校園停車場槍擊案釀成1傷。

