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    美再傳校園槍擊案 17歲男學生不滿被搜身開槍射擊釀2傷

    美國發生校園槍擊案，事發地丹佛東高中已被封鎖本週將停課。（美聯社）

    美國發生校園槍擊案，事發地丹佛東高中已被封鎖本週將停課。（美聯社）

    2023/03/23 12:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國再度發生校園槍擊案，當地時間22日早上9點50分，丹佛東高中（high school in Arlington,Texas）一名17歲男學生被搜身時，突然掏出手槍射傷兩名教職員，他隨後駕車逃逸，警方發佈通緝並全力追捕中。

    綜合外媒報導，男學生萊爾（Austin Lyle）過去曾有過不良行為記錄，因此他與校方達成安全計劃協議，每天早上得接受搜身。校方表示，在槍案發生之前，萊爾不曾帶武器到校。

    丹佛東高中22日槍案發生在該校前段辦公室內，距離其他學生與教職員都很遠，兩名中槍教職員幸虧當天有醫護人員在校處理學生過敏，因而獲緊急處置，兩人在送治療中並已經脫離危險。

    警方表示，萊爾車子已經被尋獲，但是人仍不見蹤影，他們已經公布其照片並以「殺人未遂」發佈通緝。

    丹佛東高中校長艾利克斯（Alex Marrero）表示，學校本週停課，兩名武裝人員將駐守在校園直到年底。

    據非營利組織 「槍支暴力檔案」（Gun Violence Archive）稱 ，這起事件是今年美國發生的第18起中小學槍擊事件，同時也是本週第3起學生槍擊案，20日得克薩斯州阿靈頓（Arlington, Texas）某高中學生發生校外槍擊案，造成1死1傷；21日德克薩斯州達拉斯（Dallas, Texas）某高中傳出校園停車場槍擊案釀成1傷。

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