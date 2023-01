美國6歲童槍擊老師 民眾要求小學加裝金屬探測器

美國6歲孩童開槍射擊老師,這起事件引發許多市民要求在學校安裝金屬探測器。(路透)

2023/01/12 20:54

〔即時新聞/綜合報導〕美國維吉尼亞州一所小學於當地時間6日發生校園槍擊案,6歲孩童開槍射擊老師,這起事件過後維州許多市民紛紛要求在每所學校安裝金屬探測器,但也有學者表示盲目的增加限制只會衍生更多問題。

根據《美聯社》報導,美國教育工作者長期以來都在努力營造安全的學習環境,同時又不希望校園變得跟監獄一般,不過6日發生在維州一所小學的槍擊事件,使美國陷入校園暴力的兩難局面。如今許多民眾要求在每所學校安裝金屬探測器,專家則表示,在防止校園槍支暴力方面沒有簡單的解決辦法。

當地教師工會要求學校董事會在每所學校安裝金屬探測器,對此教育協會主席詹姆斯格雷夫斯(James Graves)表示「如果每所學校加裝金屬探測器能讓我們的孩子安全,那就這樣吧。」,格雷夫斯還說工會甚至提議要求學生只攜帶透明的背包,以便可以輕鬆看到裡面的東西,當地許多民眾也支持金屬探測器以及透明書包的做法。

不過紐約州立大學水牛城分校(State University of New York at Buffalo)的心理學教授阿曼達·尼克森 (Amanda Nickerson)表示:「金屬探測器和透明背包更有可能讓年幼的孩子感到恐懼和犯罪」、「許多建議的策略都沒有任何研究證據,它們實際上可能會破壞健康的學校氛圍」。

弗吉尼亞小學校長協會執行董事克里斯塔·阿諾德 (Krista Arnold) 也表示,她不支持將學校變成堡壘,她更支持透過同理心及良好的行為養成,例如積極的社交行為、維繫情感等,建立學生良好的公民習慣,改善校園風紀和學校裡的攻擊行為。

