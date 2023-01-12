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    美國6歲童槍擊老師 民眾要求小學加裝金屬探測器

    美國6歲孩童開槍射擊老師，這起事件引發許多市民要求在學校安裝金屬探測器。（路透）

    美國6歲孩童開槍射擊老師，這起事件引發許多市民要求在學校安裝金屬探測器。（路透）

    2023/01/12 20:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州一所小學於當地時間6日發生校園槍擊案，6歲孩童開槍射擊老師，這起事件過後維州許多市民紛紛要求在每所學校安裝金屬探測器，但也有學者表示盲目的增加限制只會衍生更多問題。

    根據《美聯社》報導，美國教育工作者長期以來都在努力營造安全的學習環境，同時又不希望校園變得跟監獄一般，不過6日發生在維州一所小學的槍擊事件，使美國陷入校園暴力的兩難局面。如今許多民眾要求在每所學校安裝金屬探測器，專家則表示，在防止校園槍支暴力方面沒有簡單的解決辦法。

    當地教師工會要求學校董事會在每所學校安裝金屬探測器，對此教育協會主席詹姆斯格雷夫斯（James Graves）表示「如果每所學校加裝金屬探測器能讓我們的孩子安全，那就這樣吧。」，格雷夫斯還說工會甚至提議要求學生只攜帶透明的背包，以便可以輕鬆看到裡面的東西，當地許多民眾也支持金屬探測器以及透明書包的做法。

    不過紐約州立大學水牛城分校（State University of New York at Buffalo）的心理學教授阿曼達·尼克森 （Amanda Nickerson）表示：「金屬探測器和透明背包更有可能讓年幼的孩子感到恐懼和犯罪」、「許多建議的策略都沒有任何研究證據，它們實際上可能會破壞健康的學校氛圍」。

    弗吉尼亞小學校長協會執行董事克里斯塔·阿諾德 （Krista Arnold） 也表示，她不支持將學校變成堡壘，她更支持透過同理心及良好的行為養成，例如積極的社交行為、維繫情感等，建立學生良好的公民習慣，改善校園風紀和學校裡的攻擊行為。

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