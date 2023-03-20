劉克襄續任高知親善大使 以桂竹、愛玉串連台日百年情緣

台灣自然生態作家劉克襄（右）獲高知縣知事濱田省司續聘為該縣的國際親善大使，為宣傳該縣出身的「日本植物學之父」牧野富太郎，兩人均配上了牧野正字標記的領結。（記者林翠儀攝）

2023/03/20 08:48

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕以「龍馬的故鄉」深受台灣旅客喜愛的日本四國高知縣，看準了NHK晨間連續劇「爛漫」播放後可能帶來的話題熱潮，展開新一波與台灣交流的活動，除了縣知事濱田省司親自訪台與台灣航空公司、旅行社簽訂為期半年的包機直航合作意向書之外，日前也在高知縣府頒發證書，續聘台灣自然生態作家劉克襄擔任該縣的「國際親善大使」。

即將於4月3日開始播放的NHK晨間連續劇「爛漫」，是以「日本植物學之父」牧野富太郎為藍本編寫的連續劇，由天才童星出身的神木隆之介挑大梁，這也是NHK晨間劇少數以男性為故事主角的晨間劇，搭配女主角則是當紅的女星濱邊美波，本劇可說是未演先轟動，尤其對高知人來說，更是盼望已久的一部大戲。

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因為牧野富太郎是出生於高知縣的佐川町的名人，他是日本第一位使用林奈分類系統分類日本植物的植物學家，有「日本植物學之父」之稱，功績不亞於同縣出身的幕末英雄坂本龍馬。

高知以「龍馬的故鄉」早已成為台灣龍馬迷響往的聖地，前任知事尾崎正直在多年前即積極展開與台灣的交流，除招攬台灣旅客到訪高知，也派遣高知的傳統夜來祭鳴子舞團隊跨海到台灣參加燈會活動，可惜受到疫情影響，高知與台灣的交流活動也被迫中斷。

疫後重啟出入境旅遊，台灣旅客再度成為日本各地鎖定的最大客源，光是四國部分，除了華航開闢的桃園與香川高松直航班機之外，高知縣也和台灣虎航及燦星旅遊攜手，預定從5月10起開啟為期半年的桃園機場直飛高知龍馬機場包機旅遊，每週2班。2019年底上任的高知縣知事濱田省司，為了簽署合作意向書，3月中首次訪問台灣。

高知縣面向太平洋，有日本最後清流之稱的四萬十川及仁淀川，還有隨著黑潮北上的鰹魚以及好水釀製的土佐酒，開放的自然美景加上在地美食，很符合疫後旅遊市場的新取向。

劉克襄在2019年獲聘擔任高知「龍馬假期」的國際親善大使，今年再度獲得續聘。事實上，長年從事自然觀察和寫作的劉克襄，也是NHK晨間劇「爛漫」主人翁牧野富太郎的頭號大粉絲，因為他的提醒，才讓高知人發現，原來牧野富太郎早在120多年前就已牽起了高知與台灣之間的橋梁。

牧野富太郎在1896年奉東京帝國大學之命，到台灣進行學術調查，2個月內走訪了台北、淡水、新竹、高雄鳳山、澎湖等地，採集逾4000植物標本並記錄1000多種植物，牧野在嘉義調查植物時發現愛玉子，1904年發表並取學名為Ficus pumila L. var. awkeotsangMakino，台灣桂竹（學名：Phyllostachys makinoi Hayata，日稱台灣真竹）也是牧野的新發現，學名中也被冠上Makino姓氏。

劉克襄說，他在2019年造訪高知，前往五台山的牧野植物園參觀時，一進到園區就被中庭的桂竹造景驚豔到。牧野植物園於1958年開園，1999年園區內增設牧野富太郎紀念本館，由日本建築大師內藤廣設計，本館內有一個圓形露台，中央的天井部分有一大片的桂竹聳立叢生，導覽牌上標示著「台灣真竹」，這裡是園區入口最醒目的地方，等於是整個園區的主視覺景觀。

台灣真竹就是台灣特有的桂竹，對於牧野植物園將桂竹種植在園區最醒目的地區，讓劉克襄覺得很不可思議，不曉得這是刻意安排還是偶然，但他詢問了包括園長在內的很多人，都不知道為何會選台灣桂竹。不過因為劉克襄的這項發現，現在牧野植物園新設的導覽牌上增加了QR Code，中文解說提到桂竹是牧野在台灣發現的特有植物，強調牧野與台灣的關係。

劉克襄在今年被續聘擔任國際親善大使時，特別準備了台灣愛玉的照片，藉機向濱田知事介紹這道台灣經典的消暑甜品。相較於珍珠奶茶和杏仁豆腐，愛玉在日本罕為人知，如果這道台灣甜品能在日本像珍珠奶茶一樣引起流行旋風，高知人應該會覺得與有榮焉，因為愛玉子也是牧野命名學名的台灣特產之一。

高知縣立牧野植物園本館入口處主視覺造景，是一片聳立的台灣桂竹，強調了牧野與台灣的連結，牧野成為今年4月播出的NHK晨間劇「爛漫」故事主人翁，高知縣積極招攬台灣旅客到當地「拈花惹草」。（記者林翠儀攝）

高知縣立牧野植物園配合即將開播的NHK晨間劇「爛漫」舉辦各種活動，希望能在?本龍馬之後炒熱該縣的旅遊話題。（記者林翠儀攝）

高知縣牧野植物園內粉蝶花盛開，位於五台山高處可遠眺高知街景。（記者林翠儀攝）

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