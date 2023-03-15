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    桃園神社天照大神被送回日本 矢板明夫這麼說

    針對桃園市府請走天照大神，矢板明夫發表看法。（資料照）

    針對桃園市府請走天照大神，矢板明夫發表看法。（資料照）

    2023/03/15 23:12

    〔即時新聞／綜合報導〕「桃園忠烈祠暨神社文化園區」去年迎來日本神祇天照大神供奉，不過國民黨籍桃園市長張善政上任後，以部份人士反對為由，將天照大神請回日本，並撤除周邊設施，消息引發各界討論。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，桃園市民有贊成也有反對聲音，他自認沒有資格下結論，但對這件事情感到一絲悲哀。

    矢板明夫在臉書貼文表示，現在台日關係可說是歷史最好之際，有2萬多名日本人在台灣生活，但找遍全台灣，卻沒有任何一所神社存在，「日本人逢年過節，或者在考試、結婚、創業等人生的重要時刻，都有去神社參拜、祈求保佑的習慣。但是，在台灣的日本人，只能去那些被改成忠烈祠的神社舊址去象徵性地拜一下，明明知道沒有神靈在，也只能勉強求一個心理安慰」。

    矢板明夫指出，去年天照大神被請到桃園神社後，很多日本人都去參拜過，也感到很高興，認為日本人的信仰在台灣受到了尊重，「我認為，在一個民主多元的社會，不管是佛教、基督教、還是伊斯蘭教、神道，任何信仰都應該受到尊重。但是很可惜，這一次，天照大神又被請走了」。

    矢板明夫說，今天的台灣已經實現民主化，社會也已經多元化，與此同時，自由民主陣營已經走入一個大和解時代，「美國的歐巴馬總統到廣島，向原子彈的犧牲者獻花，安倍晉三首相也到夏威夷，為珍珠港襲擊的受難者默哀。安倍前首相2010年訪問台灣時，也曾到忠烈祠獻花。被他拜祭的有很多是『抗日英雄』。安倍對媒體說：『只要是犧牲的，因為感動、感念，所以要特別來祭拜。』」

    「在今日中國，則恰恰相反，正在進行一場如火如荼的反日、仇日教育。」矢板明夫接著說，去年夏天中國蘇州就有一名年輕女性，只因穿著和服走在路上，就遭到警察暴力拉扯，最後甚至被以「尋釁滋事」理由逮捕。

    矢板明夫強調，他希望看到，台灣社會能夠和美日等民主國家一起，走向對歷史的寬容和解，「希望有一天，在台灣的某一個角落，能夠有一間小小的神社，讓日本的神靈可以住在那裡，讓在台灣的日本人可以去拜祭」。

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