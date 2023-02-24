日智庫兵推中國2026侵台戰爭估2週結束 共軍傷亡逾4萬人

日本智庫笹川和平財團以2026年共軍武犯台灣為題進行兵推，結果顯示戰爭在2週左右結束，共軍對台軍事壓制落敗，不過，台美日軍隊也蒙受慘重戰損，兵推也凸顯了美軍原本較為有利的戰力差距正在縮小。（路透，本報合成）

2023/02/24 14:43

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕日本智庫笹川和平財團以2026年共軍武犯台灣為題進行兵推，結果顯示戰爭在2週左右結束，共軍對台軍事壓制落敗，不過，台美日軍隊也蒙受慘重戰損，兵推也凸顯了美軍原本較為有利的戰力差距正在縮小。

日本經濟新聞報導，笹川財團在今年1月中旬，以4天的時間進行台灣海峽危機的兵推，由日本退役自衛官、日美學者及專家等約30人，分成台日美中等4陣營進行。

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兵推假定共軍於2026年試圖登陸台灣。共軍設立「台灣戰區司令部」，建立可投入空軍戰力、潛艦、戰艦等全方位的體制，美軍也出動核子動力航艦和最先進戰機，在台灣周邊與共軍對峙。

日本由首相宣布「國家非常事態」，批准美軍使用駐日基地參戰，並開放部分自衛隊基地以及沖繩、九州等地的民用機場作為軍事使用。現實上，當台灣有事之際，日本即使未直接遭到武力攻擊，但仍可能發動集體自衛權參加美軍的軍事作戰。

兵推中假定共軍已進一步計畫攻擊美軍使用的自衛隊基地，日本也提高危機等級進入「存立危機事態」，出動海自護衛艦、空自F-35戰機，參與對共軍的飛彈攻擊等。

兵推顯示，共軍處於劣勢，戰鬥約在2週左右結束，共軍落敗的關鍵在於軍需後勤補給線被切斷，以及美日掌握了台灣制空權。

這場兵推也估算了共軍、國軍、美軍及日本自衛隊的戰損狀況。共軍官兵傷亡逾4萬人、包括2艘航艦在內共損失156艘船艦及252架戰機。而國軍死傷及被俘者約1.3萬人、船艦18艘、戰機200架，美軍死傷10700人、船艦19艘、戰機400架，日本死傷則有2500人、船艦15艘、戰機144架。雖然共軍無法對台灣進行軍事制壓，但是國軍、美軍、日本自衛隊的戰損慘重。

日經報導指出，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）在2022年也以2026年發生台海戰爭進行全面性的兵推，今年1月公布的結果顯示，全部24次的戰況推演，共軍犯台幾乎均以失敗告終，但美日也蒙受嚴重戰損。

而且目前進行的兵推，均是以各國現有的軍備能力及數量為前提，實際上2026年若發生台海戰爭，現實的情況不見得如兵推所言。中國正在急速擴軍，美中在西太平洋的軍事均衡，中國可能在2025年左右居於優勢，尤其中國也在加速增強核武戰力，以及情報戰、太空、網路戰等的能力。

笹川和平財團高級研究員渡邊恆雄表示，兵推之中，中國極力避免與美國正面開戰，有可能試圖在不動武的情況下統一台灣。對於兵推顯示美日將出現大規模戰損，渡邊認為，必須要趁早做好萬全準備。

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