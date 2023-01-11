台海兵推》中國2026侵台可能高 CSIS：兵推對分析衝突必不可少

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）日前提出一份台海戰爭兵推，模擬了共軍若在2026年犯台可能發生的戰況，在報告內容的次章說明了關於不同類型兵棋推演的比較，並說明兵推的過程對於分析衝突是必不可少的。（第七艦隊官網、SCS推特、歐新社，本報合成）

2023/01/11 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）日前提出一份台海戰爭兵推，模擬了共軍若在2026年犯台可能發生的戰況，在報告內容的次章說明了關於不同類型兵棋推演的比較，並說明這份報告是依據哪些方法做出，同時也重申，雖然兵推的結果並不能預測未來，但兵推的過程對於分析衝突依舊是必不可少的。

華府智庫日前提出一份台海戰爭兵推報告，在報告第二章指出，雖然兵棋推演歷史悠久，但它與分析和軍事決策的關係仍未定論，目前兵推越來越多被用於大學、智庫和政府機構的教學和研究工具，以研究從危機穩定到地區衝突的安全問題。儘管有人呼籲在政策分析中更多地使用兵棋推演，但通常不清楚實際應該如何使用。

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報告指出，根據不同的目的有不同兵棋推演，兵推的存在是為了提供有關可分析的特定問題的數據。報告也舉例，像是教育性兵棋推演旨在促進軍事和政治精英的決策模擬，讓領導者為戰爭決策做好準備；實驗性兵棋推演則是在幫助政治科學家研究決策過程，尤其是在國際關係方面。至於分析性兵推，則是為了分析軍事問題以更好地為政策提供信息。每一種都代表了該項目可能遵循的路徑。

報告也指出，不同的兵棋推演之間，在如何推進的方面存在分歧。如美國海軍分析中心（CNA）專家佩拉（Peter Perla）及麥克格雷迪（Ed McGrady）都認為，可以將兵棋推演、分析和軍事演習相結合，以闡明與當代作戰相關的決策、數據和行動，但認為兵棋推演不能對問題進行分析，也不是一種分析方法。

報告的作者認為，不同的兵棋推演目的並無優劣之分，但當原本為了別的目的設計的兵棋，被拿來為另一個目的使用時，就會產生問題。就像有些兵棋是為了教育參與者，卻被拿來當作分析的基礎就不恰當，也會造成浪費精力和產生錯誤的結論。

報告指出，這份報告同時採用了兩種廣泛使用的方法來創建模型，包含歷史方法及「Pks」。其中歷史方法是通過在適當的分析水平上，與過去的軍事行動進行類比，來模擬未來軍事行動的結果。「Pks」則是透過為武器系統分配概率和值，並將這些能力聚合到適當的水平，來模擬未來軍事行動的結果。

其中「Pks」意指殺傷機率（probability of kill），是理論武器效能的常用衡量標準，該方法認為每一次軍事行動都是無數微觀層面相互作用的結果，像是發現敵人、使用武器和命中結果，雖然無法對每一種相互作用進行建模，但「Pks」試圖對主要武器及其效果的可能影響進行建模。有了這些數值，就能透過建模並將交互作用的結果匯總起來進行分析。

報告也提到，兩種方法各有優缺點，像是歷史方法透過合理的值來處理聚合和未知因素的問題，「Pks」在這方面就很難處理，也無法解釋士氣和摩擦等不可量化的因素。歷史方法則是不善於解釋武器和技術的變化或缺乏良好類比的情況，這方面「Pks」反而是表現出色。

報告指出，在建模及模擬的過程中，不同的交互作用及假設會產生數量眾多的可能，即使是最強大的計算機也無法檢查所有可能性，不過透過參與的玩家，根據他們對現實中國家的了解、歷史上相似的戰役經驗等，選擇最有希望的行動方案，可讓模擬更合理的進行。而透過參與設計的核心玩家，可以合理進行推演，也能更加專注更有希望的路線。至於透過外部參與者，也可透過局外人的角度發現不同的新策略，外部參與者也可將他們的知識帶入，讓模型更加完善。

報告也指出，隨著參與者不同，選擇的策略不同，也會產生不同的結果。例如要分析台灣地面部隊的能力，玩家決定盡快使用飛彈庫存，還是選擇保留庫存，可能會導致不同的結果，但這些與台灣地面部隊的能力無關，而是因為參與玩家的差異所造成。該報告藉此強調，定量的數據不應該被視為對未來具有統計意義的預測。且分析兵推時也必須將其置於分析框架中，該框架不僅應關注一般事件的變化起伏，也應該描述關於變量的不同假設，如何影響衝突的可能結果。儘管每次的結果並不能預測未來，但兵推的過程對於分析衝突依舊是必不可少的。

報告也強調，在分析兵推時必須小心，不要在超過範圍外做出斷言，或是將兵棋推演的見解，與建模的見解混淆。一場關於入侵台灣結果的兵棋推演，不能用來聲稱，可以洞悉中國對台灣的控制，對日本防衛的作戰影響，這樣的猜測並不在分析的範圍內。

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