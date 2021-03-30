曝美兵推中國侵台數據 前五角大廈高官：「紅隊」常獲勝

美國五角大廈前副助理部長奧赫曼內克近日對外媒指出，美國五角大廈數次兵推「中國犯台」，「紅隊」經常獲勝。美軍艦隊示意圖。（法新社檔案照）

2021/03/30 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部前副助理部長奧赫曼內克（David Ochmanek）近日對外媒指出，美國五角大廈數次兵推「中國侵台」，「紅隊」經常獲勝，他認為，台灣應該增加地雷、無人機和反艦飛彈、防空飛彈數量，減緩中國兩棲、空降入侵，為美軍爭取馳援時間。

根據美國《NBC》報導，奧赫曼內克表示，在中國侵台的兵推中，代表「藍隊」的美方陣營不是每次都能擊退共軍，反而還經常失敗，中方「紅隊」攻擊美軍在太平洋的空軍基地，並利用數量龐大的長程飛彈將美艦、軍機隔離在外，這項結果「令人震驚」。

請繼續往下閱讀...

奧赫曼內克提到，20年前，中國無法在台海挑戰美軍，但十多年來，美國情報分析人士都表明中國正以驚人的速度發展軍力，美國在太平洋的優勢正消失，當美軍的上校、指揮官們在兵推中被打得屁滾尿流（They get their asses kicked），他們才認清了這項事實，也透露了他們最真實的反應。

曾參與兵推的蘭德智庫高級國防研究員史拉帕克（David Shlapak）指出，中國已重金投資新軍機、軍艦、網路與太空武器，還有為數眾多的飛彈，這些軍備旨在削弱美軍的海上和空中力量，且許多武器幾乎都在侵台行動中能夠派上用場。

奧赫曼內克，美國歷屆總統出售防禦性飛彈、戰機給台灣，但一旦開戰，這些軍武將最先遭到攻擊，台灣應該投資地雷、無人機與機動反艦、防空飛彈，減緩中國兩棲、空降入侵，為美軍爭取馳援時間。

對於奧赫曼內克的說法，美國五角大廈不予回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法