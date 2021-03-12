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    不只海戰！美少將：若中國在印太開戰 陸戰是關鍵

    考夫曼說，C-17全球霸王運送M1戰車前往正確的位置，也能成為美中戰役決定性的關鍵因素。（歐新社檔案照）

    考夫曼說，C-17全球霸王運送M1戰車前往正確的位置，也能成為美中戰役決定性的關鍵因素。（歐新社檔案照）

    2021/03/12 22:45

    〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍未來司令部少將考夫曼（Richard Coffman）近日在華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）指出，一旦美中在印太開戰將不只會有海戰，陸戰具有決定性意義的關鍵。

    綜合外媒報導，考夫曼認為，中共中央軍委副主席許其亮聲稱要開始與美國「不可避免的戰爭」做準備，這是中國首次做出公開聲明，「如果你是中方將領，還稱『這是不可避免的』，這是什麼意思？我認為這意味著他們有意先發動攻擊，因為如果不可避免，為什麼要等對手先攻擊？」

    考夫曼提到，若美中開戰，在太平洋除了海戰以外，打陸戰是唯一具有決定性意義的關鍵，「如果要拿下陸地、占有陸地或清除陸地」，就必須要有地面的軍事力量，派出戰車或裝甲車傳遞的是爭取勝利的意志，中國現在擁有7000輛戰車、3000輛裝甲車，若美軍沒投入陸上戰力，中方的1萬軍車就是此役決定性的關鍵因素。

    因此，考夫曼說，美軍目前希望降低空運時裝甲車的重量，希望能夠用最輕的軍車保護士兵，當前的M1戰車重達80公噸，讓空運作業更加困難，但是若用波音C-17全球霸王 （Boeing C-17 Globemaster）運送M1戰車，4架C-17全球霸王運送M1戰車前往正確的位置，也能成為戰役決定性的關鍵因素。

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