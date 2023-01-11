美智庫兵推「台獨力抗中」扛70天 王臻明曝一週完戰只有這種可能

圖為漢光演習「聯合登陸作戰」畫面。（資料照）

2023/01/11 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）近日對中國2026年攻台進行大規模兵棋推演，「軍事專家王臻明」也在臉書粉絲頁提出相關看法。

「軍事專家王臻明」在臉書撰文表示，CSIS的兵推報告，其中有部分結果與台灣社會的想像有非常大的落差，王臻明指出，由於兵推每次想定的情況不同，因此做了24次推演，並可以分成4種，首先是最基礎的兵力設定，第二是最悲觀的想定，第三是最樂觀的想定，最後是台灣與中國單挑的情況。

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在最基礎的兵力設定中，戰爭打了14天，中國慘敗，而美日台慘勝，在最悲觀的情況中，戰爭打了21天，中國沒能成功達成目標，且戰後情勢對中國不利，而最樂觀的情況，戰爭在一週內就決勝負。

至於最後一種情況，台灣獨力跟中國作戰，打了最久的70天，最後中國獲勝，推演結果與多數台灣人認知不同，多數台灣人都認為如果美日不救援台灣，戰爭應該很快就會結束，兵推結果相反的原因在於解放軍主力會從南部登陸，而非重兵看防的北部，但這樣的作戰方式曠日費時，因為台灣河流的流向是東西向，把西部平原切得很碎，台灣的守軍可以盤據每一條河岸，進而讓戰況陷入僵持，拖好幾個月，解放軍才能北上攻入首都。

王臻明指出，姑且不論從南部進攻的想定有無道理，台灣獨自應敵，中國都無法快速解決戰事，他說：「戰爭會在一個禮拜內結束，只有一種可能，那就是天時地利都站在美日台這邊，解放軍不到一個禮拜就全滅。」

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