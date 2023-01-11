台海兵推》中國2026侵台可能高 智庫評估美軍事干預具重要價值

華府智庫日前提出一份台海戰爭兵推報告，模擬了共軍若在2026年犯台可能發生的戰況，並做出「犯台不會成功、但（各方）代價慘痛」的結論。（圖取自美國第七艦隊、Google Map；本報合成）

2023/01/11 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕華府智庫日前提出一份台海戰爭兵推報告，模擬了共軍若在2026年犯台可能發生的戰況，並做出「犯台不會成功、但（各方）代價慘痛」的結論。在報告內容的首章說明了美中台三方的關係，以及目前專家觀察到的中國動向，分析台海發生衝突可能發生的情況，並強調進行這項研究的必要性。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發布一份台海戰爭兵推，內容指共軍若在2026年犯台，最終雖難以成功，且現代化的海軍將全軍覆沒，但美、日、台也會是慘勝收場。在這份兵推報告中模擬了24種戰況，CSIS高級顧問、兵推研究3位領銜人之一的坎西恩（Mark Cancian）更指，外界檢討美中衝突的非機密兵推付之闕如，無法讓公眾和決策者真實了解台海衝突的發展走向，強調這份研究有其必要性。

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報告中的首章說明，為何這項研究有其必要性。報告指隨著中國作為經濟和軍事大國的崛起，有意挑戰美國的地位，加上中國針對台灣和美國在亞洲的其他區域合作夥伴的脅迫政策，以及美國兩黨關注平衡中國經濟和軍事力量等緣故，現今美中衝突日益激烈，在這之中，台灣被廣泛認為是美中衝突最危險的潛在爆發點，中國共產黨自1949年以來始終將台灣是唯一個分裂的省份，除了不斷打壓台灣，也從未放棄對台使用武力，近年中國派遣軍機擾台的情況也更加頻繁。

報告指出，針對中國及台灣局勢緊張，美國一直保持戰略模糊政策，並避免激化衝突，美國與台灣也保有密切的軍事關聯，美方也會提供台灣自我防衛所需的武器。雖然該份報告對於美方是否願意以軍事手段介入台灣衝突，並未預設立場，但相信在某些情況下美國將進行干預，因此評估這類干預的結果是有價值的。

報告指出，美國軍方高層擔心，中國軍方可能會選擇用軍事解決方案來處理台灣問題，美軍前印太司令部司令戴維森（Philip S. Davidson）也曾指出，中國入侵台灣的威脅是顯而易見的，其他軍事官員也曾表達類似意見。

雖然也有一些人持保留立場，但包含美媒紐約時報、美國知名期刊《外交事務》（Foreign Affairs）等近期都曾陸續發表文章，強調台海發生衝突的風險，史丹佛大學國際問題研究所（Freeman Spogli Institute for International Studies）研究員梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）便指出，近幾個月來有令人不安的跡象表明，北京正在重新考慮武裝統一；儘管中國領導人過去認為發動軍事行動奪取台灣是一種幻想，但現在他們認為此舉具備實現的可能性。美國前白宮國安副顧問卜威爾（Robert Blackwill）及前國務院官員澤利科（Philip Zelikow）更指出，中國現在正處於戰前的政治和軍事準備階段。

報告也重申，他們並非是要說中國即將發動戰爭，但中國近期的動向，確實是一個國家在進入戰前模式會有的行動。美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）也指出，中國入侵和奪取台灣的能力正在加速，且計畫在2027年前具備武力攻台的能力。

報告也將台海衝突與俄烏戰爭進行比較，並指俄羅斯入侵烏克蘭一事提醒了外界，跨境入侵是可能的，對於中國入侵台灣的猜測也是不可避免的，儘管台海是否會爆發戰爭尚未確定，但也並非是不可想像的。報告也指出，兩者雖有相似之處，像是俄羅斯和中國各自認為，烏克蘭、台灣並非是一個主權國家，而是屬於該國的一部分，中俄也都是專制的；但兩者也存在差異，像是美國與台灣的歷史淵源更深，似乎更致力於台灣的而非烏克蘭的防禦。比起俄烏戰爭，若台海真的發生衝突，美方也更有可能直接干預。

第二項重要差異則是，中國要攻打台灣，要面臨的挑戰要大上許多，因為要跨越寬達160公里的大海，比跨越陸地邊境更難，且登陸後也沒有回頭路可走。儘管俄羅斯的軍事失利以及引發強烈的外交反應，可能會讓中國遲疑，但俄入侵烏仍提醒所有人，美國的威懾可能會失敗，領土收復主義是危險的，衝突仍然可能發生。不過報告也提到，由於中國的施政決策非常不透名，因此對於中國如何看待俄烏戰爭的觀點，始終是基於高度的推測。

在首章的最後也提到，針對可能發生的美中及台海衝突，目前雖有許多組織及單位進行兵棋推演，但他們的重點通常是升級動態和政治，而非分析軍事行動成果，且這些兵推大多是機密的，通常不會說明具體參數，對於結果也只會透露一些細節，並暗示了重大的傷亡和不利的結果。

報告指出，他們將這份報告的重點放在中國軍隊入侵台灣會發生的狀況，因此不會對其他可能性，如中國封鎖台灣、美國封鎖中國等不同的戰略進行分析，也不會對美國對台政策提出建議，因為目前根本無法確定中國是否會採取任何軍事行動。不過在相關的可能性裡，入侵台灣是最危險的威脅，因此也是需要分析的第一個行動方案。

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