新加坡空軍F-16起飛不久墜毀 同型機停飛

新加坡空軍1架F-16戰機8日意外墜毀，飛行員緊急逃生成功。新加坡國防部表示將暫時停飛F-16，並調查意外原因。圖非事故機。（法新社）

2024/05/09 08:53

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡空軍1架F-16戰機8日準備進行例行訓練任務，從登加空軍基地（Tengah Air Base）起飛不久後卻意外墜毀，飛行員緊急逃生成功。在墜機意外發生後，新加坡國防部表示，將暫時停飛F-16，並調查意外原因。

綜合外媒報導，新加坡國防部8日表示，空軍1架F-16C戰機在8日中午12點35分起飛後出現問題，飛行員按照緊急程序應對，緊急彈射逃生，隨後F-16C在登加空軍基地內墜毀。飛行員成功彈射逃生後，意識清晰、能夠行走，送醫治療後並無大礙。

請繼續往下閱讀...

新加坡國防部8日深夜發表聲明指出，該飛行員的F-16飛行時數達到2000多小時，據飛行員說法，當他從登加空軍基地起飛進行例行訓練任務時，在飛行控制上遇到問題。

新加坡國防部長黃永宏指出，雖然新加坡空軍擁有可靠的安全記錄，但他對8日的意外仍感到失望，他強調新加坡空軍的目標仍然是「零事故」，目前正在進行全面調查，確保所有可能導致事故的因素都被查明且糾正。

新加坡使用F-16接近30年，上一次新加坡空軍F-16墜毀是在2004年5月，當時新加坡空軍的一架F-16C在美國亞利桑那州的夜間訓練任務中墜毀，飛行員喪生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法