日駐澳大使：絕不能讓中國主宰亞太 相信日澳會衛台抗中侵略

日本駐澳洲大使山上信吾日前接受澳洲媒體訪問，他認為，若中國侵略台灣，日本、澳洲會防衛台灣。圖為台灣國旗和中國五星旗與軍事活動示意圖。（路透資料照）

2023/01/13 17:17

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本駐澳洲大使山上信吾日前接受澳洲媒體訪問，表示如澳洲等民主國家「絕對不能」讓中國主宰亞太，他也警告，如果北京試圖奪取台灣，將重演在烏克蘭發生的屠殺，他的談話也透露，他認為，若中國侵略台灣，日本、澳洲會防衛台灣。

《雪梨晨驅報》12日以「刊登山上信吾上月接受該報訪問內容，他說，中國入侵台灣的可能性為日本所嚴重關切」，「我們身處在一個棘手的鄰國間，需要有所準備」，「我們得確保無人受誘惑採取冒險主義，得確保我們的對手不會低估我們的意志而且不會高估他們的力量。」

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他說，「澳洲和日本充分明白台灣強盛民主的重要性」，台灣是全球半導體等關鍵產品供應鏈不可或缺的一環，並且位居東海戰略重要位置，「因此，從各方面來說，台灣都不會被以一個小島等閒視之。」

他說，如日本首相岸田文雄公開說過的，「今天的烏克蘭，可能是明日的東北亞」，「我們不希望看到這樣」；並指「近期一些試圖以武力和恫嚇片面改變現狀的例子，可能是在南海、在東海、在台灣海峽」，明顯意指中國解放軍，他說，「我們不是那種會屈服於這種脅迫或恫嚇的國家」。

被問到若台灣受到中國攻擊，他是否預期日本、澳洲會防衛台灣，山上信吾的回答顯示他相信會，他說：「如果發生像我們在烏克蘭所見的明目張膽的侵略，會有大量公眾輿論譴責侵略和很多的支持。」

中國駐澳洲大使肖千本週才批評山上信吾，利用大使職務阻礙中澳發展正常關係，並指日本的軍事威脅甚於中國，警告澳洲不要太相信日本。

山上信吾在雪梨晨驅報的訪問中，歡迎中國近日努力恢復與澳洲之間的高層外交往來，但是他力促北京改變言行，「我國政府亟欲朝向和中國有穩定和建設性的關係努力，但是要做到這一點，需要雙方配合。」

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