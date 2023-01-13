為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日駐澳大使：絕不能讓中國主宰亞太 相信日澳會衛台抗中侵略

    日本駐澳洲大使山上信吾日前接受澳洲媒體訪問，他認為，若中國侵略台灣，日本、澳洲會防衛台灣。圖為台灣國旗和中國五星旗與軍事活動示意圖。（路透資料照）

    日本駐澳洲大使山上信吾日前接受澳洲媒體訪問，他認為，若中國侵略台灣，日本、澳洲會防衛台灣。圖為台灣國旗和中國五星旗與軍事活動示意圖。（路透資料照）

    2023/01/13 17:17

    〔編譯管淑平／綜合報導〕日本駐澳洲大使山上信吾日前接受澳洲媒體訪問，表示如澳洲等民主國家「絕對不能」讓中國主宰亞太，他也警告，如果北京試圖奪取台灣，將重演在烏克蘭發生的屠殺，他的談話也透露，他認為，若中國侵略台灣，日本、澳洲會防衛台灣。

    《雪梨晨驅報》12日以「刊登山上信吾上月接受該報訪問內容，他說，中國入侵台灣的可能性為日本所嚴重關切」，「我們身處在一個棘手的鄰國間，需要有所準備」，「我們得確保無人受誘惑採取冒險主義，得確保我們的對手不會低估我們的意志而且不會高估他們的力量。」

    他說，「澳洲和日本充分明白台灣強盛民主的重要性」，台灣是全球半導體等關鍵產品供應鏈不可或缺的一環，並且位居東海戰略重要位置，「因此，從各方面來說，台灣都不會被以一個小島等閒視之。」

    他說，如日本首相岸田文雄公開說過的，「今天的烏克蘭，可能是明日的東北亞」，「我們不希望看到這樣」；並指「近期一些試圖以武力和恫嚇片面改變現狀的例子，可能是在南海、在東海、在台灣海峽」，明顯意指中國解放軍，他說，「我們不是那種會屈服於這種脅迫或恫嚇的國家」。

    被問到若台灣受到中國攻擊，他是否預期日本、澳洲會防衛台灣，山上信吾的回答顯示他相信會，他說：「如果發生像我們在烏克蘭所見的明目張膽的侵略，會有大量公眾輿論譴責侵略和很多的支持。」

    中國駐澳洲大使肖千本週才批評山上信吾，利用大使職務阻礙中澳發展正常關係，並指日本的軍事威脅甚於中國，警告澳洲不要太相信日本。

    山上信吾在雪梨晨驅報的訪問中，歡迎中國近日努力恢復與澳洲之間的高層外交往來，但是他力促北京改變言行，「我國政府亟欲朝向和中國有穩定和建設性的關係努力，但是要做到這一點，需要雙方配合。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    訴諸仇恨！ 中國警告澳洲：與日交好前別忘二戰侵略
    2023/01/10 16:56

    訴諸仇恨！ 中國警告澳洲：與日交好前別忘二戰侵略
    中共間諜王立強叛逃 澳洲政府拒絕政治庇護將遣返中國
    2023/01/09 21:20

    中共間諜王立強叛逃 澳洲政府拒絕政治庇護將遣返中國
    軍情動態》日本自衛隊奪島演練 英澳兩國首次參與
    2023/01/08 19:20

    軍情動態》日本自衛隊奪島演練 英澳兩國首次參與
    小摩：中國解封可使澳洲GDP增加1％
    2023/01/07 15:52

    小摩：中國解封可使澳洲GDP增加1％

    除舊佈新 醫師分享抗空污濾病毒神器
    國際今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播