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    美情報首長：中國堅持要統一台灣 若無法和統將動武

    美國國家情報首長海恩斯（圖右）9日表示，中國在台灣議題上，雖然更希望透過和平手段而非使用武力實現統一。但若是中國認為和平統一不是一種選項，就有可能會真正嘗試透過軍事手段來統一台灣。（美聯社）

    美國國家情報首長海恩斯（圖右）9日表示，中國在台灣議題上，雖然更希望透過和平手段而非使用武力實現統一。但若是中國認為和平統一不是一種選項，就有可能會真正嘗試透過軍事手段來統一台灣。（美聯社）

    2023/03/10 11:03

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國家情報首長辦公室發表「年度威脅評估」，國家情報首長海恩斯（Avril Haines）9日表示，中國在台灣議題上，雖然更希望透過和平手段而非使用武力實現統一。但若是中國認為和平統一不是一種選項，就有可能會真正嘗試透過軍事手段來統一台灣。

    美國國家情報首長辦公室週三發表「年度威脅評估」，國家情報首長海恩斯週三及週四分別出席聯邦參議院及眾議院的情報委員會聽證會，週四時她針對台灣議題表示，在評估裡他們不認為中國想要開戰，並指中國雖然想統一台灣，但比起採取武力，中國寧可採取和平手段。

    海恩斯也指出，中國國家主席習近平已明確表示，統一是必須發生的事情，因此他們也認為，若和平統一不是一種選項，中國就有可能會真正嘗試透過軍事手段來統一台灣，且目前中國肯定在為這件事情做準備。

    美國中央情報局 （CIA）局長伯恩斯（William Burns）在同一場聽證會上也指出，去年俄羅斯入侵烏克蘭，包含美國及盟國都為此對烏克蘭提供支持，這樣的情況習近平都看在眼裡，且目前習近平除了要處理疫情問題，也要試圖恢復中國經濟增長，以及與其他全球經濟實體打交道。不過他也強調，他不會低估目前中國領導人在這方面的雄心，或是他們「實現台灣統一的決心」。

    針對是否該放棄美國在台灣問題上的戰略模糊立場，海恩斯也引用美國總統拜登一再聲明，美國將協助抵禦中國攻擊的說法，並指中國很清楚美方的立場。海恩斯也警告，一旦戰爭爆發，將產生巨大的經濟影響，特別是如果台灣的半導體生產中斷的話。海恩斯說，目前來自台灣的晶片，幾乎存在於世界各地的每一類電子設備中。

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