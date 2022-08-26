美國已經保台72年！曹興誠：說它「靠不住」是中國統戰

曹興誠表示，說美國「靠不住」基本上就是中國的統戰。（資料照）

2022/08/26 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕前聯電董事長曹興誠力挺台灣，日前捐贈30億元協助台灣加強國防後，昨天又表示自己已經申請回歸中華民國，決意死在台灣。曹興誠並表示，有些人稱「美國靠不住」，但事實上美國已經保了台灣72年，說出這種言論基本上就是中國的統戰。

根據《自由亞洲電台》在臉書發布的影片，曹興誠接受《自由亞洲電台》「亞洲很想聊」節目主持人戴忠仁專訪，談到美國究竟可不可靠？曹興誠說，韓戰爆發後，美國立刻就派第七艦隊來台，自此台海保持現狀到現在，「美國保了台灣72年，甚麼盟友比這個時間更長？說美國靠不住基本上就是大陸的一個統戰。」

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曹興誠指出，美國從來沒有「一中政策」，而是「一中一台政策」，1979年簽署《台灣關係法》後，除了保持民間交流，也開始「一中一台政策」，明文寫下「不可以武力改變現狀」。

曹興誠認為，很多人說美國靠不住，現在反而是台灣自己靠不住了，因為很多台灣人還在講「一中」，在現在的情況下就是讓「中華人民共和國」來消滅「中華民國」，曹興誠吐槽道：「一方面要消滅中華民國，一方面又要美國派兵保護你，神經病吧？台灣內部搞不定，一堆人在講『偉大復興中國夢』，那美國怎麼保護你？美國在灘頭擋住中共，你在背後射他冷槍？」

曹興誠表示，說美國「靠不住」基本上就是中國的統戰。（圖取自《自由亞洲電台》臉書）

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