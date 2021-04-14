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    美情報機構將中國列頭號威脅 控中施壓台灣走向統一

    美國情報機構週二發布一項威脅評估報告，內容指中國企圖成為世界強國，成為美國國家安全的最大威脅，報告中也提及，中國持續在國際上孤立台灣，企圖施壓台灣走向統一。圖為示意圖。（資料照，美聯社）

    美國情報機構週二發布一項威脅評估報告，內容指中國企圖成為世界強國，成為美國國家安全的最大威脅，報告中也提及，中國持續在國際上孤立台灣，企圖施壓台灣走向統一。圖為示意圖。（資料照，美聯社）

    2021/04/14 09:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國情報機構週二發布一項威脅評估報告，內容指中國企圖成為世界強國，成為美國國家安全的最大威脅，報告中也提及俄羅斯、伊朗、北韓等國，是考驗美國國安的國家，以及中國持續在國際上孤立台灣，企圖施壓台灣走向統一。

    美國週二發表《2021年度威脅評估報告》，內容指中國利用整個政府力量不斷提升全球影響力，試圖削弱美國的影響力，離間美國與盟友夥伴關係，企圖讓外界接受其威權制度，並指中國計畫在未來10年將核武的庫存量至少增加1倍，並利用網路監控及駭客攻擊，來打壓異議人士的聲音。情報機構也評估，中國藉由網路攻擊，至少可對美國境內的關鍵基礎設施造成破壞及短暫受阻，因此將中國列為美國國安的頭號威脅。

    報告中也提及，中國持續在國際上孤立台灣，譴責美台擴大往來，持續增加在台灣周邊的軍事活動，企圖施壓台灣走向統一。不過報告中並未預測任何直接的軍事衝突。

    報告依序也提到其他威脅對象，包含俄羅斯、伊朗及北韓。報告指全球雖遭遇疫情大流行，但上述4個國家都企圖藉由犧牲美國及盟國夥伴，來增進自身利益，並指俄羅斯雖避免與美國正面衝突，但仍持續尋求破壞美國影響力，像是透過駭客攻擊或是軍事演習等來破壞競爭對手的利益。

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