TikTok有多危險？ FBI局長：中國可用於形塑台海戰爭輿論

FBI局長坦言，TikTok可被中國用於形塑對台侵略輿論。（路透）

2023/03/09 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕以美國為首的西方陣營近來對中國影音軟體「TikTok」可能帶來的國安威脅抱持高度警戒。美聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）當地時間週三在美參議院情報委員會聽證會上備詢時坦言，TikTok可能被中共用來當作形塑對台輿論的工具之一。

《CNN》報導，委員會副主席盧比歐（Marco Rubio）在聽證會上詢問，TikTok的海量資料是否會被北京當局廣泛掌控，以及在潛在的台海戰爭中作為具有高度價值的影響力工具時，瑞伊給出了肯定的答覆。

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瑞伊表示，「我認為美國人民需要了解到的是，關於我國非常神聖的一個信念，那就是私人和公共領域之間的差異。這條界線在中國共產黨的的運作下並不存在。」盧比歐也說，TikTok所產生的巨大國安威脅程度是「我國過去前所未見」。

對於國際間的種種指控，TikTok執行長周受資駁斥，中國政府從未向公司索取美國使用者的資訊，強調即便政府要求，他們也不會提供。

美國除了明令禁止聯邦機構使用TikTok外，參議院12名跨黨派議員前日進一步提案賦予商務部長新權力，可在TikTok與其它外國技術對美國構成國安威脅時下令禁用。

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