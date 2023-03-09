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    美跨黨派參議員提案 授權禁TikTok 白宮表歡迎

    美國聯邦參議院十二名跨黨派議員，七日提案賦予商務部長新權力，可在美國國安被威脅時下令禁用TikTok。提案人包括民主黨資深參議員、參院情報委員會主席華納（前）與共和黨參議員圖恩（後）。（法新社）

    美國聯邦參議院十二名跨黨派議員，七日提案賦予商務部長新權力，可在美國國安被威脅時下令禁用TikTok。提案人包括民主黨資深參議員、參院情報委員會主席華納（前）與共和黨參議員圖恩（後）。（法新社）

    2023/03/09 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國聯邦參議院十二名跨黨派議員，七日提案賦予商務部長新權力，可在中國短影音分享平台TikTok（抖音國際版）與其他外國技術，對美國構成國安威脅時下令禁用。白宮國家安全顧問蘇利文與商務部長雷蒙多對此均表歡迎。

    美國會罕見政治協議 蘇利文促迅速通過

    這項「限制危及資通訊技術安全威脅法案」是美國國會議員罕見的政治協議，提案人包括民主黨資深參議員、參院情報委員會主席華納（Mark Warner）與共和黨參議員圖恩（John Thune）。華納表示，他認為TikTok對美國國安構成威脅，該法案將賦予商務部長「採取一系列減災之舉的能力」，包括禁用TikTok與其他構成國安風險的科技。華納還說，該法案適用來自於中國、俄羅斯、北韓、伊朗、委內瑞拉與古巴等六國的技術。

    除了華、圖二人，另外十名參與提案的參議員，包括民主黨籍的鮑德溫、曼欽、班奈特、陸天娜與海恩瑞希，以及共和黨籍的費雪、莫蘭、蘇利文（Dan Sullivan）、柯林斯（Susan Collins）與羅姆尼。

    白宮曾在參議員草擬法案時提供資料。白宮國安顧問蘇利文八日敦促國會迅速通過上述法案，強調白宮期待繼續就此法案與民主、共和兩黨議員合作。雷蒙多也對這項回應威脅與保護美國國安的立法架構表示歡迎。

    捷克當局警告 使用TikTok構成安全威脅

    與此同時，捷克八日也加入其他西方國家行列，國家網路與資訊安全局（NUKIB）警告，若在能夠擷取關鍵資訊及進入通訊基礎設施的裝置上安裝TikTok，可能構成安全威脅。

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