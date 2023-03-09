烏克蘭巴赫姆特恐失守 北約：不代表「戰爭的轉捩點」

烏克蘭部隊5日在巴赫姆特前線，以2S「風信子」5自走砲（2S5 Giatsint-S）攻擊俄軍陣地。（路透）

2023/03/09 00:03

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯軍隊的烏東巴赫姆特（Bakhmut）之役激戰數月，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）8日坦言，巴赫姆特可能「幾天內」就會失守，但是強調這不代表「戰爭的轉捩點」。

英國《衛報》8日報導，史托騰柏格在瑞典首都斯德哥爾摩參加歐盟國防部長會議，在會外表示，俄軍正將更多部隊、更多武力投入巴赫姆特，「用量來彌補質的不足」，俄軍遭遇了龐大損失，「但是在此同時，我們不能排除巴赫姆特或許在幾天內終將淪陷。」

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俄軍對巴赫姆特的主要攻勢，自去年8月展開，烏軍部隊面對俄軍和俄國「瓦格納（Wagner）」的進攻，頑強抵抗至今。瓦格納集團8日宣稱已經拿下該城東部。烏國總統澤倫斯基警告，若失去巴赫姆特，將為俄方更深入攻擊烏國「開啟道路」。

《英國廣播公司新聞網（BBC News）》8日報導，西方官員指出，俄軍在這場戰役的傷亡人數已達2萬到3萬人，烏軍也付出慘重代價，但是烏軍陣亡人數並非如俄方所言。俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）在社群媒體發文，指烏軍光是2月就在巴赫姆特之役陣亡1萬1000人。

不過，許多分析家對巴赫姆特整體戰略價值存疑，認為俄軍投入此役的資源和兵力代價，遠超過這座城市的重要性。史托騰柏格8日坦言巴赫姆特可能即將失守的同時，也堅稱「很重要的一點是，要強調這不一定反映出任何戰爭轉捩點」，「這只凸顯我們不應該低估俄羅斯，我們必須持續提供烏克蘭支援」。

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