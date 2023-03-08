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    俄軍巴赫姆特損失3萬士兵 西方官員：戰略意義不成正比

    西方國家官員指出，截至目前為止，俄軍在爭奪巴赫姆特這場戰役中預估已有2萬至3萬名士兵傷亡，慘烈程度與巴赫姆特的戰略意義完成不成正比。圖為巴赫姆特某處建築遭俄軍轟炸。（美聯社）

    西方國家官員指出，截至目前為止，俄軍在爭奪巴赫姆特這場戰役中預估已有2萬至3萬名士兵傷亡，慘烈程度與巴赫姆特的戰略意義完成不成正比。圖為巴赫姆特某處建築遭俄軍轟炸。（美聯社）

    2023/03/08 12:32

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭迄今已逾1年，俄軍持續猛攻烏東頓內茨克州（Donetsk）的城鎮巴赫姆特（Bakhmut），該區戰況激烈，近日烏克蘭總統澤倫斯基明確指出「烏國土地寸土不讓」，對此西方國家官員指出，截至目前為止估計，俄軍在爭奪巴赫姆特這場戰役中已有2萬至3萬名士兵傷亡，慘烈程度與巴赫姆特的戰略意義完成不成正比。

    根據《BBC》報導，1名西方官員指出，俄軍自去年夏天開始攻佔巴赫姆約6個月左右，雙方持續對戰中，開戰後該區已有約達九成人口逃離，飽受轟炸的巴赫姆特四處都是建築物廢墟和樹木，對於俄軍而言，損傷程度與巴赫姆特的戰略意義完全不成正比，推測俄軍有2萬至3萬名士兵傷亡。

    西方官員指出，烏軍在巴赫姆特早已付出沉重代價，但對烏克蘭而言，巴赫姆特之戰是「大量殺死俄羅斯人的獨特機會」，即便最後這區遭俄羅斯奪下，敵軍勢必需花費大量時間，且俄軍勢必得不償失。

    西方官員補充，該俄羅斯傭兵集團瓦格納（Wagner）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）日前公開指責，俄軍未能提供充足彈藥作戰，顯見領導奪取巴赫姆特的俄羅斯傭兵集團瓦格納（Wagner）正缺乏人力和裝備。

    據悉，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）於個人Telegram頻道發布國防會議聲明，內容提及烏軍於今年2月損失約1.1萬人，然西方官員不承認這份數據。

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