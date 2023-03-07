下令增援巴赫姆特 澤倫斯基：烏克蘭寸土不讓

但澤倫斯基表示，他告訴扎盧茲尼必須尋找合適的增援力量來協助巴赫姆特的烏軍，他強調「烏克蘭沒有任何地方可以放棄」，在整個頓巴斯戰役中，巴赫姆特已經是最大的成果之一，感謝在這個最艱困地區戰鬥的每一位士兵。

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澤倫斯基強調：「我們正在保衛、也將繼續保衛烏克蘭的所有塊土地；到時候，我們將收復我國的所有城市和村莊，我們將追究佔領者對烏克蘭開的每一槍、對烏克蘭人做所有卑鄙行為。」

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