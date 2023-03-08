必須堅守巴赫姆特 澤倫斯基：若失守俄軍將長驅直入烏東

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍若占領巴赫姆特，將長驅直入、占領烏東其他主要城市。（彭博）

2023/03/08 08:46

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續中，烏克蘭總統澤倫斯基接受美國《CNN》專訪時提到，俄軍若占領頓內茨克州（Donetsk）的巴赫姆特（Bakhmut），俄軍將長驅直入，占領烏東其他主要城市。

澤倫斯基表示，堅守巴赫姆特是烏克蘭的戰術，在俄軍占領巴赫姆特之後，他們可以去斯拉夫揚斯克（Sloviansk）、頓州首府克拉馬托爾斯克（Kramatorsk），這將為俄軍打開通往烏克蘭其他城鎮的道路，「這就是為什麼烏軍要堅守的原因」。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基指出，烏克蘭了解到，俄羅斯目標是想至少得到一場勝利，「若俄羅斯能在巴赫姆特插上他們的小旗子，將有助於加強社會動員，讓俄羅斯人產生『俄軍是一支如此強大的軍隊』的想法」。

不過當《CNN》主持人提到，一些烏軍指揮官與基層軍官質疑，在傷亡人數不斷增加，及可能有數千名烏軍將被切斷後路的風險下，守住巴赫姆特是否有其價值。澤倫斯基則聲稱，他從未從指揮官聽到這樣的話，強調他在和參謀等將領會談後，大家都認為必須堅守巴赫姆特，軍隊處境雖是重點考量，但烏克蘭必須竭盡所能，同時間烏克蘭也正在獲得武器及物資，為反攻做準備。

總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）6日接受《CNN》訪問時曾提到，保衛巴赫姆特主要有2大目標，首先是爭取時間補充部隊兵力，第二是對俄軍造成重大損失，這些烏方皆已達成，是「一個巨大的戰略成功」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法