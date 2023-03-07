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    烏軍俘虜喊「榮歸烏克蘭」遭俄軍槍決 烏政府批俄犯戰爭罪

    烏軍老兵被俘後喊出「榮耀歸於烏克蘭」遭俄軍槍殺，烏克蘭政府諸位官員表示，俄軍此舉已犯下戰爭罪。（圖擷取自Twitter）

    烏軍老兵被俘後喊出「榮耀歸於烏克蘭」遭俄軍槍殺，烏克蘭政府諸位官員表示，俄軍此舉已犯下戰爭罪。（圖擷取自Twitter）

    2023/03/07 11:26

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行，推特近日出現一段烏軍老兵被俘後遭俄軍槍殺的影片，引起烏克蘭民眾公憤，總統澤倫斯基也誓言要「找出兇手」，烏克蘭政府多位官員表示，俄軍此舉已犯下戰爭罪。

    綜合外媒報導，這名烏軍老兵被俄軍俘虜後，面對俄軍持槍威脅，仍淡定抽菸、喊出「榮耀歸於烏克蘭」，隨後遭到俄軍持槍掃射殺害。老兵堅決不向敵軍低頭，感動許多網友，「#GloryToUkraine」也成為推特上最熱門的標籤之一。

    針對此事件，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）批評俄羅斯，此事件是俄羅斯入侵烏克蘭為種族滅絕行為的額外證據，涉事者必須受到法律制裁。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，俄羅斯謀殺俘虜犯下戰爭罪，「沒有一人能夠躲避正義制裁，我們會把涉事者全找出來」。

    烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在社群媒體Telegram表示：「在他去世之前，他提醒我們所有人『榮耀歸於烏克蘭』這句話的含意，我希望每位入侵者在他們死前記住這張照片，一個烏克蘭士兵抽著菸、無所畏懼的樣子。」

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