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    「榮歸烏克蘭」烏軍老兵被俘無懼 高呼口號後遭俄軍處決

    烏軍老兵遭到俄軍俘虜後無懼說出「榮耀歸於烏克蘭」，隨即遭到槍殺。（圖擷取自Twitter）

    烏軍老兵遭到俄軍俘虜後無懼說出「榮耀歸於烏克蘭」，隨即遭到槍殺。（圖擷取自Twitter）

    2023/03/07 08:07

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄兩軍在烏東前線激戰，近日推特流傳一段烏軍老兵被俘後遭俄軍槍殺的影片，影片中老兵遭到俄軍俘虜後仍高喊「榮耀歸於烏克蘭」，隨即遭到槍殺。烏克蘭總統澤倫斯基在每日例行談話中提到此事，強調「我們會找到兇手」。

    影片中烏軍老兵遭到俄軍俘虜，老兵面對俄軍拿槍指著他威脅時，深吸一口菸之後喊出「榮耀歸於烏克蘭」，一旁俄軍見狀開槍掃射，老兵當場死亡，「榮耀歸於烏克蘭」這句話也成為他最後遺言。

    這段俄軍處決戰俘的影片在推特上瘋傳，許多網友均為烏軍老兵堅決不向敵軍低頭的氣節所感動，並在推特發文紀念「無名英雄，安息吧」、「烏克蘭不會忘記你」、「請記住，這位士兵站在他的土地上，他沒有離開自己的國家去入侵另一個國家，他正在保衛自己的家園，卻在手無寸鐵的情況下被入侵者殺害」。

    針對烏軍俘虜遭俄軍處決一事，澤倫斯基在6日晚間的例行談話中提到：「今天出現一段影片，俄軍殘忍地殺害一位勇敢對著他們說出『榮耀歸於烏克蘭』的戰士，我希望我們所有人都團結一致回應他，榮耀歸於英雄，榮耀歸於烏克蘭，我們會找出兇手的。」

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