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    澤倫斯基下令增援巴赫姆特 總統顧問：已取得2大戰略成功

    烏克蘭總統顧問波多利雅科（見圖）表示，保衛巴赫姆特戰爭主要有2大目標，而烏軍皆已達成，這對烏方來說是「一個巨大的戰略成功」。（美聯社）

    烏克蘭總統顧問波多利雅科（見圖）表示，保衛巴赫姆特戰爭主要有2大目標，而烏軍皆已達成，這對烏方來說是「一個巨大的戰略成功」。（美聯社）

    2023/03/07 15:58

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊持續猛攻烏東頓內茨克州的巴赫姆特（Bakhmut），面臨是否應撤退或堅守，烏克蘭總統澤倫斯基指出絕不放棄，總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則表示，保衛巴赫姆特戰爭主要有2大目標，而烏軍皆已達成，這對烏方來說是「一個巨大的戰略成功」，並指出軍事領導間已達成繼續防禦這座城市的共識，顯見烏國軍隊的堅韌精神。

    澤倫斯基6日在每日例行談話中強調，「烏克蘭沒有地方可以被拋棄」，並指出他將下令尋求增援力量，協助巴赫姆特的烏軍抵抗俄軍。

    綜合外媒報導，波多利雅科說明，烏國經開會商議將「保衛巴赫姆特」視為優先任務，且為受總統批准的聯合戰略，這項任務有2個主要目標，首先是爭取時間補充部隊兵力，第二是對俄軍造成重大損失，這些烏方皆已達成，是「一個巨大的戰略成功」。

    波多利雅科強調，目前我方尚未做出撤退的決定，且軍事領導之間已達成繼續防禦這座城市的共識。

    波多利雅科補充，即便軍事領導高層未來在某個時機點決定撤退至更有利的地點，對於烏軍來說，保衛巴赫姆特一戰仍是相當成功的戰略，奠定未來烏國勝利的基礎。

    英國媒體《BBC》報導提到，分析人士稱，巴赫姆特幾乎不具有戰略價值，但俄羅斯指揮官持續向克里姆林宮傳遞任何正面消息，並成為俄羅斯軍官的關注焦點。

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