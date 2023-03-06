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    美國震撼調查！佛奇曾指示他人撰寫論文 稱武肺病毒不是中國洩露

    美國眾議院共和黨調查指出，白宮前首席防疫顧問佛奇（圖）曾指示他人撰寫學術論文，藉此反駁武肺病毒從中國實驗室洩露的說法。（美聯社）

    美國眾議院共和黨調查指出，白宮前首席防疫顧問佛奇（圖）曾指示他人撰寫學術論文，藉此反駁武肺病毒從中國實驗室洩露的說法。（美聯社）

    2023/03/06 12:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院共和黨人士調查指出，已退休的白宮前首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci），在2020年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行期間曾指示或委託他人撰寫學術論文，藉此反駁武肺病毒從中國實驗室洩露的說法。

    《紐約郵報》報導，這篇論文名為「The Proximal Origin of SARS-CoV-2」，於2020年3月17日刊登在《自然-醫學》（Nature Medicine）期刊上，但在發表前曾寄給佛奇進行修改，此外，佛奇和時任美國國家衛生研究院院長的柯林斯（Francis Collins），也曾透過電話和4名論文作者進行討論。

    沒過多久，佛奇於2020年4月17日的疫情記者會上，直接引用該論文駁斥武肺病毒從中國洩露的言論，並裝成他完全與論文無關也不認識作者。

    佛奇當時向媒體指稱，一組高水準的病毒學家（指論文作者）透過研究武肺病毒DNA序列，發現蝙蝠的進化與突變能說明為何這種病毒能從動物傳染到人類。

    然而，美國眾議院監督小組委員會本月5日公開的電郵顯示，論文作者之一安德森（Kristian Andersen）坦承佛奇曾向他暗示，寫這篇文章的目的就是為了反駁中國實驗室洩露理論。

    至於為什麼佛奇那麼努力想掩蓋武肺病毒可能的起源？由共和黨所主導的眾議院監督小組委員會表示，這將是他們未來所關注的重點。

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