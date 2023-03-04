世衛稱已與中方高層接觸 促各國提供武肺起源資料

衛秘書長譚德塞（見圖）表示，世衛組織沒有放棄任何確定武肺起源的計畫，並敦促所有國家應提供任何關於病毒起源的資料。（美聯社）

2023/03/04 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）局長近日證實，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情可能是中國實驗室外洩所致，但中國強烈否認，對此世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，世衛組織沒有放棄任何確定武肺起源的計畫，同時敦促所有國家應提供任何關於病毒起源的資料。

綜合外媒報導，FBI局長瑞伊（Christopher Wray）2月28日受訪證實，武肺疫情是從中國實驗室病毒洩漏所致，且中國政府一直阻撓及混淆FBI和美國政府其他部門與外國合作夥伴的病毒溯源調查，並指出FBI工作持續中。

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與此同時，譚德塞3日透露，他最後一次與中國高層交談是在數週前，並強調世衛組織沒有放棄任何確定病毒起源的計畫，同時呼籲如果任何國家擁有任何關於武肺起源的資訊，應與世衛組織及國際科學界分享。

譚德塞接著說：「這不是為了追究責任，而是為了增進我們對這場大流行病是如何開始的理解，以便我們能夠預防、準備和應對未來的流行病和大流行」。

世衛流行病學家、技術負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）補充，「對於這場大流行是如何開始的，目前我們仍未找到完整的答案，我們將持續關注這個絕對關鍵性的問題。」

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