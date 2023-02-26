COVID-19禍害世界！華爾街日報：美情報指向中國實驗室洩漏病毒

圖為中國科學院武漢病毒研究所轄下生物安全等級最高的P4實驗室，被外界懷疑引爆武漢肺炎疫情的病毒最早可能從此外洩。（法新社）

2023/02/26 22:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》26日獨家報導，根據最近提供給白宮和國會主要成員的一份機密情報報告，美國能源部得出結論，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19） 大流行，很可能是由實驗室洩漏引起的。

自2020年初，武肺病毒全球肆虐開始，實驗室外洩理論一直被排除在病毒起源的早期論文之外。如今，隨著眾多內幕被揭露，病毒起源於武漢病毒研究所的理論，已不再被視爲一個陰謀，而是在科學界中獲得了更的關注，要求進一步調查。

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報導指出，針對2021年有關疫情起源的情報報告更新版，已呈交給美國家情報首長海恩斯（Avril Haines）辦公室，其中指出了美國能源部立場的轉變，該部門此前尚未決定該病毒是如何出現的。

這份新報告強調了情報界不同單位如何對大流行的起源做出不同判斷。能源部如今加入聯邦調查局（FBI）的行列，認為該病毒可能透過中國實驗室的事故傳播。其他4個機構以及1個國家情報小組仍然判斷這可能是自然傳播的結果，另有2個機構尚未確定。

事實上，據《福斯新聞》報導，去年1月曝光的美國前首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）部分電子郵件，證明目前已經退休的佛奇以及前美國國立衛生研究院（NIH）前院長柯林斯（Francis Collins），早就知道病毒可能是從中國武漢病毒研究所洩漏的情況，而且可能已經過基因修改。而佛奇領導的國家過敏和傳染病研究所（NIAID），也疑曾資助中國從事改造病毒的「功能增益」研究。

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