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    怕爆染疫 印度媽媽和兒子「閉關3年」不出門

    印度媒體報導一名35歲婦女因為害怕自己和10歲兒子感染武漢肺炎，竟在家中「閉關」長達3年時間，直到丈夫向警方求援整件事情才曝光。（擷自「今日印度」網站）

    印度媒體報導一名35歲婦女因為害怕自己和10歲兒子感染武漢肺炎，竟在家中「閉關」長達3年時間，直到丈夫向警方求援整件事情才曝光。（擷自「今日印度」網站）

    2023/02/25 11:09

    〔即時新聞／綜合報導〕印度媒體報導一名35歲婦女因為害怕自己和10歲兒子感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），竟在家中「閉關」長達3年時間，直到丈夫向警方求援整件事情才曝光。

    根據今日印度報導，這名35歲婦女和丈夫居住在印度城市古爾岡，但從2020年開始，因害怕被傳染和兒子即未曾出過門，甚至不允許丈夫進門，直到最近印度警方接獲丈夫求援，會同兒童福利隊人員前往將2人帶出家門，母子倆才「重見天日」。

    報導指出，剛開始這名丈夫暫時住在朋友家，希望妻子可以自己想通，但最後還是只能在家附近租房子住，3年來，他每天只能與妻兒視訊通話，會轉帳給妻子網購生活用品，妻子買東西會要求送貨人員將東西放在門口，等人走後才戴著口罩出來取貨。

    此外，為了不必叫人送瓦斯，婦女也開始使用電磁爐煮飯，更誇張的是，她沒扔過一次垃圾，所以當警方進入住家時，發現房子裡到處都是垃圾。

    報導指出，受不了一連串的「防疫」行為，該名丈夫向妻子的父親請求協助，即使2人不斷告知疫情已經趨緩，可以出門活動，但婦女仍不為所動，堅持兒子不能去學校，只能在家視訊上課，丈夫無法忍受只好報警，警方隨即前往婦女家中勸說出門，但被她以自殺威脅逼退，次日強行破門而入，將母子送往醫院進行體檢及心理治療；據婦女的主治醫生表示，婦女罹患精神疾病，已送往專責醫院接受治療。

    對於時隔3年，妻子和兒子終於離開了家，該名丈夫感到欣慰，也很感謝警方的協助。

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