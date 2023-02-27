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    武肺病毒從中國實驗室洩漏？ 美國安顧問未否認

    《華爾街日報》26日報導美國能源部最新結論認為武漢肺炎最可能從中國實驗室洩漏，白宮國安顧問蘇利文對此說法既不願證實、但也未否認。（法新社）

    《華爾街日報》26日報導美國能源部最新結論認為武漢肺炎最可能從中國實驗室洩漏，白宮國安顧問蘇利文對此說法既不願證實、但也未否認。（法新社）

    2023/02/27 21:50

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕在《華爾街日報》26日報導了美國能源部最新結論認為武漢肺炎（COVID-19）最可能從中國實驗室洩漏引起之後，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）於26日稍晚受訪對此說法既不願證實、但也未否認，美國共和黨國會議員則呼籲需就疫情起源舉行廣泛公聽會並徹查，眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）直言，「至關重要的是，（美國）政府也必須立即與我們在世界各地的夥伴和盟友合作，追究中國共產黨的責任」。

    《華爾街日報》引述最近提供給美國白宮與國會主要成員的國家情報總監海恩斯 （Avril Haines）辦公室一份最新機密情報報告顯示，美國能源部已得出結論，武肺大流行疫情很可能是由中國實驗室洩漏病毒所引起。美國能源部最新結論一改先前不確定病毒如何出現的立場。

    這份海恩斯辦公室對2021年文件的更新報告指出，美國能源部現在加入聯邦調查局（FBI）行列，兩機構都認為武肺病毒可能是由中國實驗室事故向外傳播；能源部的結論是根據「新情報」得出，意義重大，因為該機構擁有相當多的科學專業知識，並監督美國國家實驗室網絡，其中一些實驗室進行先進的生物研究。

    白宮國安顧問蘇利文同日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，對這篇報導既未證實也未否認，但稱「拜登總統特別要求隸屬能源部的國家實驗室納入這項（武肺起源）評估工作」，而情報圈仍存在分歧，一些情報機構已在一方面得出結論，另一些在另一方面得出結論。

    參議院軍事委員會成員、阿拉斯加共和黨參議員沙利文（Dan Sullivan）26日呼籲舉行公聽會，他在美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）上表示，美國國會需要就武肺起源舉行廣泛的聽證會，「想想過去3年剛剛發生的事情，這是一個世紀以來最大的流行病之一。很多證據表明它來自中國」；中國已設法恐嚇其他國家、不讓它們質疑武肺病毒是否自然出現，「這是一個不介意站出來向全世界撒謊的國家」。

    眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）則聲明表示，「1年半前（2021年8月），在進行廣泛調查後，我發布了一份報告，得出的結論是，占多數的大量證據顯示新冠病毒是從武漢病毒研究所洩漏，由於該實驗室危險不安全的環境，且洩漏變成了全球COVID-19大流行，因為中國共產黨專注在掩蓋他們的錯誤，而不是警告世界」。

    麥考爾說，「我已要求政府就（能源部）這份報告及其背後證據，展開全面而透徹的簡報」、「現在是整個拜登政府加入能源部、FBI和大多數美國人的時候了，公開做出結論......COVID-19大流行源自於中國武漢的實驗室洩漏」。

    麥考爾指出，「至關重要的是，（美國）政府也必須立即與我們在世界各地的夥伴和盟友合作，追究中國共產黨的責任，並制定實施更新的國際法規，以確保類似事情不再發生」。

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    針對美國能源部最新結論武肺大流行源自中國實驗室洩露，眾議院外委會主席麥考爾直言，至關重要的是美國政府還必須立即世界夥伴和盟友合作，追究中國共產黨的責任。（美聯社）

    針對美國能源部最新結論武肺大流行源自中國實驗室洩露，眾議院外委會主席麥考爾直言，至關重要的是美國政府還必須立即世界夥伴和盟友合作，追究中國共產黨的責任。（美聯社）

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