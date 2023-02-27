辱華啦！美能源部稱「實驗室洩漏」釀疫情 中國戰狼：快停止

美國能源部認為武漢肺炎疫情非常可能源自於中國實驗室洩露事故，中國外交部發言人毛寧（見圖）今天對此言詞否認，還要外界停止抹黑。（歐新社）

2023/02/27 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體報導，一份近期提供給白宮以及美國國會的機密報告顯示，美國能源部（Department of Energy）判斷武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）非常可能源自於中國實驗室洩露事故。不過中國外交部今（27）日駁斥了這種論點，並呼籲美國應停止抹黑中國、停止「實驗室洩漏」言論。

《華爾街日報》報導，根據這份機密告報告，美國能源部現在對於武漢肺炎大流行的起因已與聯邦調查局（FBI）觀點相同，即「病毒可能是通過中國實驗室的事故傳播的」。

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《華爾街日報》指出，美國能源部的對於病毒來源的判斷相當重要，因為這個部門是美國國家實驗室系統的監管者，擁有著大量的科學專業知識，而他們轄下的一些實驗室負責的正是高級生物學研究。

對於美國能源部的看法，中國外交部發言人毛寧今（27）日在記者會上表示：「新冠病毒溯源是科學問題，不應當被政治化。中方始終積極支持和參與全球科學溯源。『實驗室洩漏極不可能』是中國—世衛組織聯合專家在實地走訪武漢相關實驗室並同相關科研人員深入交流的基礎上得出的權威科學結論，準確反映在中國—世衛組織溯源聯合研究報告中，也得到了國際社會和科學界的廣泛認可。」

毛寧強調：「有關方面應當停止翻炒『實驗室洩漏』論調，停止抹黑中國，停止將溯源問題政治化。」

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