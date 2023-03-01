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    FBI局長：武肺疫情可能源自中國實驗室外洩

    美國FBI局長瑞伊接受《福斯新聞》訪問時公開證實，武肺疫情可能是中國實驗室外洩所致。（美聯社）

    美國FBI局長瑞伊接受《福斯新聞》訪問時公開證實，武肺疫情可能是中國實驗室外洩所致。（美聯社）

    2023/03/01 10:56

    〔即時新聞／綜合報導〕美國《華爾街日報》日前報導指出，美國能源部認為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）可能從中國實驗室洩漏引起，與聯邦調查局（FBI）立場相同。而FBI局長瑞伊（Christopher Wray）2月28日接受美國《福斯新聞》（Fox News）訪問時公開證實，武肺疫情可能是中國實驗室外洩所致。

    根據《福斯新聞》報導，瑞伊表示FBI以對此評估很長一段時間，FBI判斷，病毒很可能源自武漢的一次實驗室事故。瑞伊指出，中國政府一直試圖阻撓及混淆FBI、美國政府其他部門和外國合作夥伴的病毒溯源調查，但FBI的工作仍在持續調查中。

    瑞伊強調，FBI的專家特別關注「生物威脅的危害」，武肺這樣的新型病毒也包含在內，FBI擔心此類「生物威脅」會被恐怖分子、罪犯、敵對國家等有心人士利用，同時也提防此類有心人士帶來的潛在威脅。

    《華爾街日報》數日前報導曾提到，FBI在2021年得出「武肺疫情可能是中國實驗室外洩」的結論，信心程度為「中度」，目前仍堅持此觀點。而瑞伊接受《福斯新聞》訪問時也證實FBI官方立場。

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