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    日本研究：每4名武肺患者就有1人 染疫後一年半仍有後遺症

    日本國立國際醫療研究中心針對患者進行調查，結果指出，每4名患者就有1名在染疫一年半後仍有後遺症，症狀包括記憶障礙、嗅覺異常等。示意圖。（美聯社）

    日本國立國際醫療研究中心針對患者進行調查，結果指出，每4名患者就有1名在染疫一年半後仍有後遺症，症狀包括記憶障礙、嗅覺異常等。示意圖。（美聯社）

    2023/02/22 11:42

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的後遺症是最令人害怕的一點，日本國立國際醫療研究中心針對患者進行調查，結果指出，每4名患者就有1名在染疫一年半後仍有後遺症，症狀包括記憶障礙、嗅覺異常等。

    根據《NHK》報導，日本國立國際醫療研究中心（下稱研究中心）自2020年2月起至2021年11月期間，針對中心及各地醫院患者進行調查，受調查者年齡介於20至70多歲區間，共502人，由研究人員向患者調查染疫後的症狀。

    研究中心發現，患者在染疫之後半年仍有症狀的比例為32.3%，染疫一年後仍有症狀者共30.5%，而染疫一年半之後仍有症狀者則達25.8%，相當於每4名受調查的患者就有1人有此狀況。

    患者在染疫後一年間，出現的後遺症症狀以及比例則分別為「記憶障礙11.7%」、「11.4%集中力低落」、「10.3%嗅覺異常」、「9.1%腦霧」、「憂鬱狀態7.5%」、「味覺異常5.9%」、「喘不過氣5.6%」、「倦怠感3.8%」、「脫髮3.5%」等。研究中心歸納，女性患者後遺症主要傾向為嗅覺異常、集中力低落，而中、重症患者則主要傾向為喘不過氣、倦怠感。

    做出研究總結的醫師森岡慎一郎表示，雖然Omicron病毒株的後遺症比例較低，但是感染患者人數非常多，絕不可輕忽，即便是輕症患者，也有症狀維持很長時間的案例，希望大眾每日都能做好防疫工作。

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