中國軍費確定增加 增長幅度可能創新高

中國2022年的國防預算約為新台幣6.4兆元，今年則確定繼續增加。（美聯社資料照）

2023/03/04 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國2022年的國防預算約為新台幣6.4兆元，今年則確定繼續增加。中國第十四屆全國人大一次會議今（4）日中午12時，在人民大會堂舉行新聞發佈會，由新任新聞發言人王超介紹大會議程等內容。

外媒詢問今年中國國防預算是否增加，王超指出，中國軍費預算將呈現穩定增長，確切數字尚未出爐，「人大代表即將審議預算草案，所以具體的數字到時候就能知道」。他強調，中國軍費增長適度也合理，不會對任何國家造成威脅，主要應對複雜安全挑戰的需要，履行大國責任。並指出中國國防預算長期低於世界平均。

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中共黨媒《環球時報》則報導，軍事專家宋忠平等人認為中國今年的國防預算成長可能高於2022年，理由是過去一年的俄烏衝突、美國議長裴洛西訪台、美方炒作美中戰爭以及日本採購進攻型飛彈等多變的國際局勢。

英國智庫國際戰略研究所IISS則預估今年中國的國防預算會來到美國去年國防預算的3分之1，也就是約2530億美元（約新台幣7.7兆元）。理由是中國海軍加速現代化、更多殲-20戰機服役、應付中印衝突，以及與美國競爭生產核彈頭等等。若真如IISS估算，則其軍費成長年率將來到10.2%的新高。若以王超的原話推測，再配合近幾年中國國防預算的年成長率，今年則同樣會落在7%上下。

目前，根據西方一些智庫的統計，中國的軍費開支佔GDP的比重依然低於2%，顯著低於美國。後者佔比超過3%。而日本最新的國防文件表示，未來5年內比重將增加到2%。

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