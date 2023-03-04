共軍無人機對戰 AI贏過飛行員

一名法國國家憲兵上月十日在法國「坎城全球人工智慧節」穿戴虛擬實境眼鏡。（路透檔案照）

2023/03/04 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國防部先進研究計畫局（DARPA）上月十三日才宣布已讓模擬駕駛快三年的人工智慧（AI）飛行員開始在空中實際操作F16戰鬥機，中國人民解放軍研究人員上月廿七日也透過中國航空航天核心期刊《航空學報》公布中方研究成果：安排AI飛行員登機及真人飛行員在遠端分別操控固定翼無人機，兩者進行一對一搏鬥，結果前者在近距離戰鬥上表現卓越、後者居下風，預告AI稱霸空戰的時代即將來臨。

香港《南華早報》二日指出，該研究論文是由位在四川綿陽的中國空氣動力研究與發展中心的教授黃江濤（譯音）所發表。該中心隸屬於解放軍戰略支援部隊，是中國規模最大的空氣動力研究機構。據論文指出，遠端操控的真人飛行員一剛開始先出手並取得優勢；但AI飛行員猜到他的意圖且技高一籌進行埋伏攻擊，雙方模擬纏鬥最終約在九十秒時喊卡，因真人遙控無人機無法甩掉AI無人機。

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中方研究團隊指出，從反應時間來看，可自動決策的AI飛行器完全超越人類；急轉彎時，也不像人類有顧忌，例如擔心受傷或極大加速力導致腦部缺氧；又由於計算能力高超，AI飛行器預測戰鬥發展的準確度較高，因此對抗時可先發制人。他們預言，隨匿蹤科技及電子反制技術進化，未來空戰約將有廿五％至四十％屬近距離搏鬥。

值得注意的是，在此一研究中，擔任AI飛行員任務的是輝達公司所推出的NVIDIA Jetson TX2晶片，該晶片能讓AI飛行員依據資料每秒做出一千次決策。雖然美國已經禁止輝達出售最新的強力AI晶片給中國，但NVIDIA Jetson系列晶片是在中國生產，因此不受限制。

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