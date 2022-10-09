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    日擬大增國防預算 5年10兆

    日本政府研究自二○二三年度起的五年間增加國防預算。圖為日本航空自衛隊F-2戰鬥機和德國空軍「歐洲戰機」九月聯合訓練時飛越富士山上空。（法新社檔案照）

    日本政府研究自二○二三年度起的五年間增加國防預算。圖為日本航空自衛隊F-2戰鬥機和德國空軍「歐洲戰機」九月聯合訓練時飛越富士山上空。（法新社檔案照）

    2022/10/09 05:30

    看齊北約 目標2027年佔GDP2%以上

    〔編譯茅毅／綜合報導〕為實現首相岸田文雄五月在美國總統拜登面前公開許下的「使日本國防預算增加相當額度」諾言，傳日本政府正研究自二○二三年度至二八年度的五年間，總共增加四十三兆到四十五兆日圓（約九．五兆至十兆台幣）的國防預算，使日本年度國防預算達到佔國內生產毛額（GDP）二％以上的目標，向北大西洋公約組織（NATO）成員國看齊。

    5年變2倍 強化日本國防實力

    日本「每日新聞」七日引述至少兩名岸田政府、自民黨相關人士報導，相較於今年度初始國防預算五兆三六八七億日圓（約一．二兆台幣，佔GDP○．九五二％），日本政府考慮大幅調高接下來各年度的國防預算。明年度增至六至七兆日圓，之後每年增一兆日圓，目標二○二七年度的國防預算達到十兆日圓（約二．二兆台幣）。

    根據自民黨此前為七月參議院選舉提出的政見，該黨目標在五年內，達到從根本強化日本國防實力所需的預算水準。日本目前的國防預算在GDP中的佔比約一％，若國防預算在五年內變成兩倍，佔比就有可能上升到二％左右。日本政府研擬在今年底前修改簡稱「中期防」的中期防衛力整備計畫（包括五年間的國防預算估計及主要裝備的保修數量）時，將前述金額載明。

    鑒於財政狀況吃緊，日本政府藉由將海上保安廳和研發經費等非防衛省的部會預算，也算在國防預算中，兼顧國防預算的增加與減輕民眾負擔，乃可以選擇的做法之一。

    然而，為確保財源，日本政府需加稅和發行公債，但「東京新聞」此前報導，今年度的初始預算中，公債的佔比已達卅四．三％。該報導認為，岸田五月在與拜登舉行的共同記者會中，矢言使日本國防預算增加相當額度，就成為「事實上的國際承諾」。岸田如何既遵守財政紀律，又能夠確保穩定的國防預算財源，備受日本朝野國會議員、防衛省及財務省等各方關注。

    中軍費激增 30年來達日本6倍

    每日新聞前述報導雖未點名中國，惟日本「讀賣新聞」此前引述日本防衛白皮書報導，中國國防預算自一九九二年度起，卅年來激增約卅九倍，大幅強化軍力，緊追軍力世界第一的美國。九八年度，日中的國防預算規模不相上下，之後差距卻逐年擴大，今年中國已達日本的六倍多，約美國的一半。

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