北約最狂 波蘭國防預算將增至GDP 4％

波蘭總理莫拉維茨基今宣布，波蘭國防預算將增加到國內生產總值的4%。資料照。（美聯社）

2023/01/31 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawieck）今（31日）宣布，波蘭將把國防預算增加到國內生產總值的4%。近一年因為俄羅斯入侵烏克蘭，波蘭持續升級軍事實力，此次大幅調整支出占比，已讓波蘭成為北約軍事開銷最大的國家之一。

根據《德國之聲》報導，波蘭總理莫拉維茨基今天表示，俄烏戰爭讓波蘭快速武裝，今年更將做出前所未有的改變，即為波蘭軍隊提供佔GDP總值4%的資金挹注。2022年波蘭的軍費已經達到GDP的2.4%，北約國家中排名第三，今次目標將是所有北約國家中的最高占比。

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北約要求其成員國在2024年將GDP的2%用於國防，而在最近一次北約會議中，波蘭、立陶宛和英國更建議應繼續提高軍費標準。法國近期提出大規模武裝部隊擴充計畫；德國、英國甚至仍未正式加入北約的瑞典、芬蘭，亦相繼宣布增加軍事預算。

近期波蘭積極簽署了數筆武器交易，持續加強其防禦能力。自美國購入366輛M1戰車；自韓國購入180輛K2戰車，並於2026年開始，在波蘭就地生產800多輛K2主力戰車；自美、韓兩國訂購包括F-35A、FA-50等多架戰機。未來幾年內，波蘭軍隊更預計將增加25萬名職業軍人、及5萬名民防人員。

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