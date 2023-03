莫斯科天然氣設備成目標 俄控：烏無人機試圖攻擊

2023/03/01 12:25

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭持續僵持,俄羅斯27日深夜至28日遭到一連串無人機攻擊,俄高級官員控訴,首都莫斯科附近一處天然氣設備27日差點被烏克蘭軍用無人機攻擊。

根據《衛報》報導,莫斯科州州長安德烈(Andrei Vorobyov)表示,一架軍用無人機墜毀於古巴斯托沃村 (Gubastovo),目標顯然是俄羅斯天然氣公司(Gazprom) 的壓縮站,距離俄羅斯克里姆林宮僅80多公里。

安德烈也在社群媒體貼出相關照片,該墜毀無人機為烏克蘭製造的UJ-22。

俄羅斯天然氣公司證實,在距離天然氣壓縮站外10公尺處發現墜毀的無人機。他們推測,該無人機因撞上樹木因而墜毀。

另外,俄羅斯石油公司(Rosneft)在克拉斯諾達爾(Krasnoda)的油庫28日也被無人機丟擲炸彈因此爆炸起火,大火很快被撲滅。

社群媒體影片也顯示,俄羅斯石油油庫被攻擊前,無人機才剛飛越武該地,但是當地圖阿普謝市政府(Tuapse)聲稱,無人機沒有攻擊到油庫,沒有發生任何漏油、也沒有任何受害者。

《BBC》報導,俄羅斯遭遇一系列無人機攻擊前,烏克蘭內務部長顧問安東(Anton Gerashchenko)在推特說,俄羅斯統總普丁很快就會害怕在公共場合露臉,因為無人機可以飛很遠。隨文還附上無人機照片。不過,烏克蘭截至28日尚未承認對俄羅斯發起無人機攻擊。

