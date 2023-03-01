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    莫斯科天然氣設備成目標 俄控：烏無人機試圖攻擊

    俄首都莫斯科某天然氣壓縮站外發現一架墜毀的烏用無人機，當局懷疑，天然氣站已成為攻擊目標。（取自推特）

    俄首都莫斯科某天然氣壓縮站外發現一架墜毀的烏用無人機，當局懷疑，天然氣站已成為攻擊目標。（取自推特）

    2023/03/01 12:25

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續僵持，俄羅斯27日深夜至28日遭到一連串無人機攻擊，俄高級官員控訴，首都莫斯科附近一處天然氣設備27日差點被烏克蘭軍用無人機攻擊。

    根據《衛報》報導，莫斯科州州長安德烈（Andrei Vorobyov）表示，一架軍用無人機墜毀於古巴斯托沃村 （Gubastovo），目標顯然是俄羅斯天然氣公司（Gazprom） 的壓縮站，距離俄羅斯克里姆林宮僅80多公里。

    安德烈也在社群媒體貼出相關照片，該墜毀無人機為烏克蘭製造的UJ-22。

    俄羅斯天然氣公司證實，在距離天然氣壓縮站外10公尺處發現墜毀的無人機。他們推測，該無人機因撞上樹木因而墜毀。

    另外，俄羅斯石油公司（Rosneft）在克拉斯諾達爾（Krasnoda）的油庫28日也被無人機丟擲炸彈因此爆炸起火，大火很快被撲滅。

    社群媒體影片也顯示，俄羅斯石油油庫被攻擊前，無人機才剛飛越武該地，但是當地圖阿普謝市政府（Tuapse）聲稱，無人機沒有攻擊到油庫，沒有發生任何漏油、也沒有任何受害者。

    《BBC》報導，俄羅斯遭遇一系列無人機攻擊前，烏克蘭內務部長顧問安東（Anton Gerashchenko）在推特說，俄羅斯統總普丁很快就會害怕在公共場合露臉，因為無人機可以飛很遠。隨文還附上無人機照片。不過，烏克蘭截至28日尚未承認對俄羅斯發起無人機攻擊。

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