俄連遭無人機攻擊、媒體被駭發假警報 普廷下令嚴防滲透

俄羅斯總統普廷28日向聯邦安全局發表談話，指示加強俄國邊境安全，嚴防烏克蘭「破壞團體」滲透進入俄國。（歐新社）

2023/02/28 23:35

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏俄戰爭持續僵持，27日深夜到28日上午，俄羅斯南部和西部接近烏克蘭邊境以及更深入俄國境內，遭到一連串無人機攻擊，雖未造成人員傷亡，但是升高對莫斯科的挑戰，同時，俄羅斯電視、廣播頻道28日也傳出遭駭客入侵，以及聖彼得堡機場一度關閉，都啟人疑竇。

《美聯社》和《路透》28日報導，俄國西部、南部區域的一連串無人機攻擊，雖未造成傷亡，但是根據莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrei Vorobyov）說法，其中一架入侵無人機在距離莫斯科市約100公里的古巴斯托沃村（Gubastovo）附近墜毀，可能鎖定「一項民間基礎設施計畫」。

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俄國布揚斯克州（Bryansk）州長波戈馬茲（Alexander Bogomaz）說，俄軍部隊28日清晨也在當地擊落一架烏克蘭無人機。另外3架無人機27日深夜以貝爾哥羅德州（Belgorod）為目標，其中1架甚至在首府穿越一間公寓的窗戶，造成建築物輕微損傷。

烏克蘭無人機攻擊鄰近烏克蘭蘇梅州的俄國布揚斯克、貝爾哥羅德等邊境州，在開戰後並不罕見，但是攻擊更深入俄國南境的拉斯諾達（Krasnodar）、阿迪格共和國（Adygea）等地，就值得注意，前者一處石油槽27日晚間起火，俄國的社群媒體宣稱有2架無人機在油槽附近爆炸，阿迪格上空27日午夜也有一架無人機爆炸。

烏克蘭政府尚未承認或者評論這些已經通報的攻擊行動。但是俄國將矛頭指向基輔。

另外，距離烏克蘭1300公里的聖彼得堡市政府28日指出，暫停主要機場起降，但未說明原因；在此數小時前，俄羅斯的社群媒體上有傳言指出，聖彼得堡空域關閉、有俄國戰機飛越。不清楚聖彼得堡機場暫時關閉，是否與南部無人機攻擊事件升高有關連。

俄國國防部說，在西部的防空部隊針對在俄國空域的敵方目標進行偵察、攔截和識別演練，並與民間航空交通單位協調進行緊急狀況演練；軍方的聲明並未明確提到聖彼得堡，但是顯然意在為該市機場突然關閉提出解釋。

克里姆林宮發言人佩斯科夫拒絕評論聖彼得堡的情況，但是他強調總統普廷「充分掌握」情況。

普廷28日在莫斯科向俄國情報單位「聯邦安全局（FSB）」發表談話，沒有提到前述任何一場攻擊，但是指示加強與烏克蘭邊境的安全，阻止「破壞團體」從烏克蘭滲透進入俄國，並要加強反制烏克蘭和西方正在升高的間諜和破壞活動。

另外，俄國媒體28日上午報導，好幾個地區空襲警報大響，打斷數個電視頻道、廣播電台播出中的節目，要大家立即進入防空避難設施。俄國緊急事務部在網路發表聲明，指這些警報是「一些地區的廣播電台和電視頻道伺服器遭駭客入侵」造成的假警報。

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