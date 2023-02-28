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    俄羅斯黑海油庫爆炸起火！ 傳遭無人機襲擊

    俄羅斯黑海港口城市土普塞市（Tuapse）一處油庫28日發生爆炸起火事故。（翻攝自推特）

    俄羅斯黑海港口城市土普塞市（Tuapse）一處油庫28日發生爆炸起火事故。（翻攝自推特）

    2023/02/28 17:26

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯黑海港口城市土普塞市（Tuapse）一處油庫28日驚傳爆炸起火事故，據俄國自媒體報導，該油庫遭到不明無人機襲擊。

    土普塞市位於俄國克拉斯諾達爾邊疆區，位置在黑海東側，距克里米亞塞凡堡市（Sevastopol）以東約618公里。據報導，爆炸事故發生在凌晨2點左右，地點是俄羅斯石油公司（Rosneft）在當地一家煉油廠所在的一條街道。

    據當地新聞媒體《93.ru》 報導，土普塞市居民回報聽到相隔幾秒鐘的2次爆炸。據俄國Telegram頻道「Astra」指出，該設施遭到「2架身份不明的飛機」襲擊，損壞了鍋爐房，並在建築物外發現了2個約1.5公尺深的彈坑。

    俄國另外2個自媒體「Baza」和「Shot」也在Telegram引述消息來源稱，該設施遭到攜帶炸藥的無人機襲擊，這些炸藥從煉油廠的油庫上空約100公尺處落下。

    據當地政府說法，火勢在1個小時內被撲滅，大火沒有波及油槽，沒有人員傷亡。

    自俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭以來，俄國境內發生一系列不尋常的火災和爆炸，目前尚未得到正式解釋。上週，被俄羅斯占領的烏南港市馬立波（Mariupol）發生至少14起不明爆炸事件，引發外界猜測烏克蘭可能擁有新型遠程武器。

    土普塞市（右下標示處）位於克里米亞半島以東的黑海沿岸。 （取自Google Map）

    土普塞市（右下標示處）位於克里米亞半島以東的黑海沿岸。 （取自Google Map）

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