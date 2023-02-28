神準！ 俄軍試圖建立陣地 烏軍無人機擲彈命中

烏軍無人機發現正在建立陣地的俄軍，等到俄軍聚集在壕溝內再投下炸彈的影片。（圖擷自推特）

2023/02/28 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中，俄烏雙方目前在烏東巴赫姆特（Bakhmut）地區激戰，推特流傳一段烏軍無人機發現正在建立陣地的俄軍，等到俄軍聚集在壕溝內再投下炸彈的影片。

推特帳號「@NOELreports」在推特PO出影片，影片一開始有支俄軍小隊正在移動中，接著他們在一處壕溝內聚集，等到他們聚集後，烏軍無人機朝他們投下1顆炸彈，有1名俄軍倒地掙扎，「@NOELreports」在推文中表示「烏軍第30機步旅的偵察部隊發現試圖建立陣地的俄羅斯人，並在適當的時機襲擊他們。」

請繼續往下閱讀...

俄烏戰爭已經持續超過1年，俄軍近幾個月來在巴赫姆特區域不斷發動攻勢，烏軍上校指揮官馬德亞爾（Yuriy Fedorovych Madyar）在社群軟體Telegram透露前線最新戰況，表示俄軍試圖包圍巴赫姆特，特別是巴赫姆特北部的戰況最為艱困，俄軍在巴赫姆特北部不斷發動攻勢，想切斷該城的其中一條聯外道路。

Recon units from the 30th brigade observed Russians who tried to set up one of their positions and struck them when the time was right. pic.twitter.com/2aWSi6Vh2H — NOËL ???????? ???????? （@NOELreports） February 25, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法