神準！ 俄軍試圖建立陣地 烏軍無人機擲彈命中

2023/02/28 15:50

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中,俄烏雙方目前在烏東巴赫姆特(Bakhmut)地區激戰,推特流傳一段烏軍無人機發現正在建立陣地的俄軍,等到俄軍聚集在壕溝內再投下炸彈的影片。

推特帳號「@NOELreports」在推特PO出影片,影片一開始有支俄軍小隊正在移動中,接著他們在一處壕溝內聚集,等到他們聚集後,烏軍無人機朝他們投下1顆炸彈,有1名俄軍倒地掙扎,「@NOELreports」在推文中表示「烏軍第30機步旅的偵察部隊發現試圖建立陣地的俄羅斯人,並在適當的時機襲擊他們。」

請繼續往下閱讀...

俄烏戰爭已經持續超過1年,俄軍近幾個月來在巴赫姆特區域不斷發動攻勢,烏軍上校指揮官馬德亞爾(Yuriy Fedorovych Madyar)在社群軟體Telegram透露前線最新戰況,表示俄軍試圖包圍巴赫姆特,特別是巴赫姆特北部的戰況最為艱困,俄軍在巴赫姆特北部不斷發動攻勢,想切斷該城的其中一條聯外道路。

Recon units from the 30th brigade observed Russians who tried to set up one of their positions and struck them when the time was right. pic.twitter.com/2aWSi6Vh2H